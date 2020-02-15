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洛阳今天晴天间多云 气温16℃到28℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-24 08:02

　　昨天，我市最高气温27℃。雨后天晴，又是秋高气爽的好天气。

　　虽然已经过了秋分，但防晒依然不能忽视。万里无云的天气，紫外线实力大增。这一时期，洗脸过于频繁，会造成皮肤干燥、红肿，甚至起皮，补水保湿工作可要做好。部分人还会出现手脚干裂等现象，建议涂抹凡士林等滋润性较强的护肤品，以缓解不适症状。

　　不过，晴好天气很短暂。市气象台根据最新的气象资料分析，短期内我市天气晴好，气温较高。25日到26日，高空有短波槽活动，上空云系增多，局部地区有小雨或零星小雨，气温略有下降。预计今天晴天间多云，西南风转偏东风2级到3级，气温16℃到28℃。明天多云间晴天，局部地区有小雨，西南风2级到3级转偏东风3级左右，气温17℃到24℃。

　　近期天气不冷不热，既没有夏天的酷热难耐，也没有冬日的寒风凛冽，对身体健康极为有利，非常适合进行登山运动。此时山上的植物还很茂密，空气中的负离子含量较高。登山前最好喝一些温开水，中途出汗后不要脱外套，以免受凉感冒。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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