迎丰收！洛阳588万亩秋作物进入收获期

秋分已过，洛阳市“三秋”大忙拉开序幕，588万亩秋作物进入收获期，秋管、秋收、秋种同步展开。 秋分已过，洛阳市“三秋”大忙拉开序幕，588万亩秋作物进入收获期，秋管、秋收、秋种同步展开。 根据洛阳农情调度，在夏粮丰产丰收的基础上，各地毫不放松抓好粮食生产，秋粮面积稳中有增，秋作物长势整体较好，且明显好于上年，丰收在望。 此外，今年“三秋”期间，洛阳预计投入收获机、播种机和秸秆还田机等农业机械5.1万余台。我市将引导农机合作社利用自身优势，开展整村、整组订单作业、承包作业，推广收、运、耕、种、管“一条龙”作业模式，提高机收组织化程度，着力打好机收会战。 为了确保明年夏粮丰收，今年洛阳已确定麦播面积360万亩以上，其中，要重点抓好优质小麦品种区域布局，集中连片种植32万亩优质强筋小麦。(洛报融媒记者 白云飞 文/图)