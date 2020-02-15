“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会羽毛球比赛“开拍” 600余人“羽林争霸”！

正手搓球、反手勾球、腾空扣杀，进攻时行云流水，防守时步步为营……今日上午，在洛阳市体育中心体育馆内，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会羽毛球比赛挥拍开战，来自我市各行各业的600余名羽毛球爱好者展开激烈角逐，赛场上白羽翻飞，场场对决高潮迭起、扣人心弦。

正手搓球、反手勾球、腾空扣杀，进攻时行云流水，防守时步步为营……今日上午，在洛阳市体育中心体育馆内，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会羽毛球比赛挥拍开战，来自我市各行各业的600余名羽毛球爱好者展开激烈角逐，赛场上白羽翻飞，场场对决高潮迭起、扣人心弦。

此次羽毛球比赛将持续至26日，设置了男子单打、女子单打、男子双打、女子双打、混合双打5个项目，将分别进行团体赛和单项赛。参赛选手中，既有球场上的“常胜将军”，也有羽坛中的“新生力量”。

“我打球十几年了，这次代表单位出战，更加有一种荣誉感。”来自洛阳市自然资源和规划局代表队的选手甘子升在一场对决中胜出，下场后满头大汗却仍然兴致勃勃。他告诉记者，对手也是“老将”，这一场比赛打的很过瘾，希望这样的全民赛事能够经常举办。

另一名来自吉利区代表队的选手杜红伟，即便结束比赛，眼神也不离赛场，时不时和队友低头讨论几句，总结其他选手的技巧。“我是洛阳石化的一名职工，单位有自己的羽毛球协会，平时大家即使工作繁忙，也会抽空打球，我们都认为运动是最好的泄压方式。”他说，通过比赛能看到不少高手过招，对自己受益匪浅。

羽毛球运动是一项大众健身项目,具有锻炼心肺功能、放松肩颈、释放工作压力等益处，在我市有广泛的群众基础，已形成一种运动文化。此次比赛的举办，旨在进一步增强群众体育健身意识，让“古都新生活，健康新理念”深入人心，推进全民健身与全民健康的深度融合。

据悉，本届全民健身运动会以“古都新生活，健康新理念”为主题，由洛阳市体育局、中共洛阳市委直属机关工作委员会、洛阳市总工会、洛阳市体育总会共同主办。后续有关比赛进程等详情，洛阳网将持续跟进关注，敬请期待。(记者 郭瑛/文 李卫超/图)