相互转告！自10月1日起，洛阳这类案件，将集中管辖！

依据最高人民法院印发的法(2020)227号《关于同意指定河南省洛阳市老城区人民法院管辖部分知识产权纠纷案件的批复》，经洛阳市中级人民法院研究，报请河南省高级人民法院同意，决定自2020年10月1日起由河南省洛阳市老城区人民法院管辖发生在河南省洛阳市辖区内、诉讼标的额为50万元以下的有关著作权、商标权纠纷的第一审知识产权民事案件；河南省洛阳市高新技术产业开发区人民法院不再管辖知识产权案件。

一、管辖批复主要内容

依据最高人民法院印发的法(2020)227号《关于同意指定河南省洛阳市老城区人民法院管辖部分知识产权纠纷案件的批复》，经洛阳市中级人民法院研究，报请河南省高级人民法院同意，决定自2020年10月1日起由河南省洛阳市老城区人民法院管辖发生在河南省洛阳市辖区内、诉讼标的额为50万元以下的有关著作权、商标权纠纷的第一审知识产权民事案件；河南省洛阳市高新技术产业开发区人民法院不再管辖知识产权案件。

二、诉讼立案方式

1、网上立案：①通过微信小程序搜索“河南移动微法院”，选择“我要立案”进行立案申请；②登录“河南诉讼服务网”进行立案申请；

2、跨域立案：当事人可选择至就近的法院或法庭，现场提交诉讼材料，申请由该法院协作向管辖法院跨域立案。

三、诉前调解途径

1、登录“人民法院调解平台”进行调解；

2、通过微信小程序搜索“河南移动微法院”，选择“诉前调解”。

四、管辖法院诉讼地址

1、老城区人民法院地址：洛阳市老城区九都东路188号

立案庭(诉讼服务中心)电话：0379-63159010

2、洛阳市中级人民法院地址：洛阳市洛龙区展览路262号

诉讼服务中心电话：0379-63369128（通讯员/廖笑艳）