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一行白鹭上青天……在汝阳这个村，此情景，不稀罕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-23 17:44
白鹭广场

　　“原来进出村的路只有三四米宽，过辆车都难。现在大马路穿村过，开车到县城只要十几分钟。”18日，洛阳市汝阳县城关镇河西村村民王向阳站在家门口，望着呼啸而过的汽车，喜不自胜。

　　河西村地处伏牛山北麓、洛峪河岸边。村子曾经交通闭塞，进出村庄，要沿着小路绕过几座山。如今，河西村很好找，村子就在郭木线汝阳段旁，路两侧就是整洁的民居。

　　“过去进出村只有小路，开车到县里，得绕一个多小时。”王向阳记得，因为村里穷，外出打工的村民不愿再回来。2015年，郭木线汝阳段改建工程建成通车，道路从河西村穿过，让这个曾藏在山里的村庄焕发生机……

正在建设的写生基地

　　过去，河西村不仅发展滞后，环境也令人担忧。原本每年都来村里栖息的白鹭，一连几年未曾出现。2017年起，河西村疏浚河道，新建绿地、护坡，栽种花卉树木。村“两委”还从村集体收入中划拨一部分，安排贫困户定期巡河，打捞河里的垃圾。很快，河西村换上新“衣裳”，白鹭飞了回来。

　　“到了夏天，经常看到在河边觅食的白鹭，以前不到100只，现在有一两千只。”王向阳指着村里的一棵大树说：“那棵树上就挂着三四个巢哩。”

　　现在，河西村不仅吸引白鹭归来，还吸引外出打工的村民返乡。

在扶贫车间工作的村民

　　2018年，河西村建起了扶贫车间，在广东做生意的村民卢闯飞决定返乡。他承包扶贫车间，生产浴用制品，产品远销海外，带动村里20余户贫困户增收。

　　走进扶贫车间，浴用制品的香味扑鼻而来，村民们正在埋头工作。扶贫车间建成时，村民王关怀就在这里打工。“扶贫车间建到家门口，我们不出村就能就业增收。”她每月能赚2000多元，不仅有休息日，还有加班费，“这份工作轻松又赚钱，亲戚们都羡慕我。”

　　“路一通，村里不仅发展好了，连破房子都变成‘宝’。”河西村党支部书记张聚才笑道。2018年秋天，我市一家文化传播公司的工作人员来到河西村采风，没想到，他们看上了路边山坳里十余座塌了一半的老房子。张聚才说，这家公司的工作人员把破房子当“宝贝”，租下来改建成民宿和写生基地。

　　窑洞、瓦房、石头墙……老房子的改造采用“修旧如旧”的方式，保留住西河村的特色，也留住了乡愁。眼下，民宿和写生基地已初具规模，处处显示出乡村的古朴与宁静。“这里建好后，会吸引一批批游客和学生前来住宿、写生，河西村的人气会越来越旺，致富路会越走越宽。”说起河西村的未来，张聚才满是期待。（洛报融媒记者 何奕儒）
[ 责任编辑：席倩倩]
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