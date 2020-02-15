洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

在洛阳缴纳住房公积金者可通过“洛快办”APP办理提取业务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-23 15:11

　　告别线下排队，实现零跑动、“刷脸”，只需几分钟……23日，洛报融媒记者从洛阳市政务服务和大数据管理局了解到，“洛快办”APP又添新功能——即日起，在洛阳缴纳公积金者可通过该APP提取。

　　在“洛快办”APP上办理住房公积金提取业务，三步即可：

　　●下载并注册“洛快办”APP。已注册的直接登录输入手机和密码即可。

　　●实名认证。登录该APP后，在个人信息页面点击“实名认证”，填写姓名、身份证号、性别、民族等，待审核通过即为认证成功。
　　●点击首页公积金服务。在公积金页面可查询个人账户信息，提取住房公积金。

　　温馨提示：安卓手机扫二维码或通过“应用市场”均可下载“洛快办”App。目前该APP暂不支持苹果手机下载。

　　相关链接：

　　“洛快办”是洛阳市开发的一款便民APP。截至目前，其已开通社保、公积金等615项业务；注册用户约为96万。（洛报融媒记者 赵硕 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·她咳嗽近一年，竟是把瓜子皮吃进了气管
  • ·他因消化不良就医，谁知竟患心绞痛
  • ·把肝脏“养胖”，容易增加患肝癌风险
    		•
    航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
    航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
    航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
        近日，看到她的“高颜值”航拍视频，得知她喜欢航拍，成为洛阳为数不多的“女飞手”。了解后才知道，近几年...
  • ·刨红薯、赏石窟、赶大集 伊川小米捎一袋
  • ·入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
  • ·自驾乡野间 俯仰皆是景
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳望朝岭立交完工!9月底前，将与翠...
  • 李亚在调研“十一”前拟完工城建重点...
  • 河南拟向郑州、洛阳下放部分省级管理权限
  • 济源市政协调研组来洛
  • 客家之源纪念馆封顶 预计明年9月建成投用
  • 央视秋晚落户洛阳引发网友强烈共鸣 开...
  • 洛阳面向高层次人才提供363个事业单位...
  • 央视秋晚录制期间，洛阳市民以饱满的...
  • 重要提醒！国庆出游，这种情况可能隔...
  • 英姿飒爽、整装待发 洛阳64名女兵将分...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月22日
  • · 洛阳旅游年票今年十一假期期间能否使用？
    • 精彩图片
    英姿飒爽、整装待发 洛...
    洛阳望朝岭立交完工!9...
    洛阳市医疗保障中心揭...
    【组图】秋分节气来到 ...
    精彩热帖

    晨读

    晨光中的九都路

    火树银花不夜天

    灰鹭
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605