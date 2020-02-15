在洛阳缴纳住房公积金者可通过“洛快办”APP办理提取业务

告别线下排队，实现零跑动、“刷脸”，只需几分钟……23日，洛报融媒记者从洛阳市政务服务和大数据管理局了解到，“洛快办”APP又添新功能——即日起，在洛阳缴纳公积金者可通过该APP提取。

告别线下排队，实现零跑动、“刷脸”，只需几分钟……23日，洛报融媒记者从洛阳市政务服务和大数据管理局了解到，“洛快办”APP又添新功能——即日起，在洛阳缴纳公积金者可通过该APP提取。

在“洛快办”APP上办理住房公积金提取业务，三步即可：

●下载并注册“洛快办”APP。已注册的直接登录输入手机和密码即可。

●实名认证。登录该APP后，在个人信息页面点击“实名认证”，填写姓名、身份证号、性别、民族等，待审核通过即为认证成功。

●点击首页公积金服务。在公积金页面可查询个人账户信息，提取住房公积金。

温馨提示：安卓手机扫二维码或通过“应用市场”均可下载“洛快办”App。目前该APP暂不支持苹果手机下载。

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“洛快办”是洛阳市开发的一款便民APP。截至目前，其已开通社保、公积金等615项业务；注册用户约为96万。（洛报融媒记者 赵硕 文/图）