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洛阳市医疗保障中心揭牌成立
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-23 09:41

　　23日上午，洛阳市医疗保障中心正式揭牌成立。

　　洛阳市医疗保障中心隶属市医疗保障局，是医保部门为民服务的重要窗口。该中心将主要承担贯彻落实国家、省和市有关医疗保障相关制度；开展医疗、生育等保险、医疗救助以及离休干部医疗保障业务经办相关工作；负责市本级定点医药机构和参保人员保障待遇情况监测、抽查和复核工作；协助开展医保基金稽核审计及反欺诈相关工作；承担全市医疗保障数据的维护、应用、统计、分析和精算工作；负责县(市)区医疗保障经办机构业务指导工作。

　　据悉，医保经办是落实医保惠民政策的重要工作，经办机构是服务参保群众的重要平台。洛阳市医疗保障中心挂牌成立，是我市深化医疗保障制度改革，理顺医保经办机构管理体制的重要举措，标志着洛阳市医疗保障经办事业开启了新征程。这对于全面优化我市医疗保障服务，推动建立完善覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障服务体系，更好保障人民群众就医需求具有重大意义。

　　市医疗保障局党组书记、局长王志芳表示，全市医保系统将切实把思想和行动统一到市委、市政府和上级医疗保障部门的工作部署上来，坚持以人民为中心的发展思想，立足新起点、展示新作为，扎实服务和改善民生，更好地为全市人民服务，以实际行动向党和人民交上一份满意的答卷。(洛报融媒记者 李迎博 洛阳网记者 李珂尧 通讯员 黄丛魁 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩]
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