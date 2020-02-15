客家之源纪念馆封顶 预计明年9月建成投用

昨日，第三届客家文化论坛在我市举办，来自海内外的180余名客家社团负责人、客家文化研究专家、新生代客家代表等会聚一堂，畅叙根亲情谊。

昨日，第三届客家文化论坛在我市举办，来自海内外的180余名客家社团负责人、客家文化研究专家、新生代客家代表等会聚一堂，畅叙根亲情谊。

论坛上，中国侨联副主席、香港侨界社团联会首席主席余国春，马来西亚客家公会联合会总主席张润安，北京师范大学教授李稚田等海内外嘉宾、专家学者通过线上线下相结合的形式，围绕“根在河洛客出大谷”的主题一一发言，增进海内外客家人及社会各界对“根在河洛”文化的认同，打造“洛阳客家祖源地”的品牌。大家纷纷表示，将充分发挥桥梁纽带作用，汇聚全球客家人的力量与智慧，传播黄河文化、河洛文化，讲好洛阳故事，助力洛阳加快建设国际人文交往中心，不断增强洛阳在海内外的影响力。

当天，与会嘉宾还到汉魏洛阳故城遗址、偃师市虎头山森林公园中原客家先民南迁圣地纪念碑等处，祭先祖、走古道、种纪念树，并参加客家之源纪念馆封顶仪式。客家之源纪念馆及大谷关客家小镇项目位于伊滨区寇店镇水泉村，以“馆、关、道、台、镇”为重点，着力彰显客家文化渊源，预计2021年9月全面建成投用。（记者 王子君 通讯员 雷蕾）