洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

客家之源纪念馆封顶 预计明年9月建成投用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-23 08:43

　　昨日，第三届客家文化论坛在我市举办，来自海内外的180余名客家社团负责人、客家文化研究专家、新生代客家代表等会聚一堂，畅叙根亲情谊。

　　论坛上，中国侨联副主席、香港侨界社团联会首席主席余国春，马来西亚客家公会联合会总主席张润安，北京师范大学教授李稚田等海内外嘉宾、专家学者通过线上线下相结合的形式，围绕“根在河洛客出大谷”的主题一一发言，增进海内外客家人及社会各界对“根在河洛”文化的认同，打造“洛阳客家祖源地”的品牌。大家纷纷表示，将充分发挥桥梁纽带作用，汇聚全球客家人的力量与智慧，传播黄河文化、河洛文化，讲好洛阳故事，助力洛阳加快建设国际人文交往中心，不断增强洛阳在海内外的影响力。

　　当天，与会嘉宾还到汉魏洛阳故城遗址、偃师市虎头山森林公园中原客家先民南迁圣地纪念碑等处，祭先祖、走古道、种纪念树，并参加客家之源纪念馆封顶仪式。客家之源纪念馆及大谷关客家小镇项目位于伊滨区寇店镇水泉村，以“馆、关、道、台、镇”为重点，着力彰显客家文化渊源，预计2021年9月全面建成投用。（记者 王子君 通讯员 雷蕾）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·她咳嗽近一年，竟是把瓜子皮吃进了气管
  • ·他因消化不良就医，谁知竟患心绞痛
  • ·把肝脏“养胖”，容易增加患肝癌风险
    		•
    航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
    航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
    航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
        近日，看到她的“高颜值”航拍视频，得知她喜欢航拍，成为洛阳为数不多的“女飞手”。了解后才知道，近几年...
  • ·刨红薯、赏石窟、赶大集 伊川小米捎一袋
  • ·入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
  • ·自驾乡野间 俯仰皆是景
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳望朝岭立交完工!9月底前，将与翠...
  • 李亚在调研“十一”前拟完工城建重点...
  • “时代楷模”陈俊武：“洛阳是一个正...
  • 9月26日至10月18日，来洛阳市隋唐城遗...
  • 【组图】秋分节气来到 洛城秋意渐浓
  • 谷子丰收笑开颜
  • 济源市政协调研组来洛
  • 河南拟向郑州、洛阳下放部分省级管理权限
  • 客家之源纪念馆封顶 预计明年9月建成投用
  • 央视秋晚落户洛阳引发网友强烈共鸣 开...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月22日
  • · 洛阳旅游年票今年十一假期期间能否使用？
    • 精彩图片
    英姿飒爽、整装待发 洛...
    【组图】秋分节气来到 ...
    洛阳望朝岭立交完工!9...
    洛阳市医疗保障中心揭...
    精彩热帖

    晨读

    晨光中的九都路

    火树银花不夜天

    灰鹭
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605