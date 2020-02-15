洛阳市公交集团在公交出行宣传周期间开展系列便民活动

9月是绿色出行宣传月，9月21日至27日为公交出行宣传周。在公交出行宣传周期间，市公交集团组织开展系列便民活动，设置便民服务点，提供零钱兑换、线路咨询等服务。

9月是绿色出行宣传月，9月21日至27日为公交出行宣传周。在公交出行宣传周期间，市公交集团组织开展系列便民活动，设置便民服务点，提供零钱兑换、线路咨询等服务。

今年公交出行宣传周的活动主题为“践行绿色出行、建设美丽中国”。昨日，记者在高铁公交发车场看到，便民服务点的工作人员正在给乘客发放我市公交乘车指南，上面有我市主要公交线路的发车时间、途经街道、主要站点等信息。

10时前后，一名外地游客前来咨询，现场工作人员根据其出行需求，为其规划了合理的乘车路线。“想知道车辆的具体到达时间，您可下载洛阳行App，输入线路名称即可查询。”一名工作人员介绍道。

近年，我市持续推进公交优先发展，不断完善公交线网，提升公交服务质量，通过实际行动引导市民绿色出行。截至目前，市公交集团运营线路共133条。其中，常规公交线路109条，微公交线路15条，专线9条。此外，市公交集团目前运营车辆均为清洁能源或新能源公交车，实现了绿色公交全覆盖。（记者 郭飞飞 通讯员 赵承）