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济源市政协调研组来洛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-23 08:24

　　22日，省政协济源产城融合示范区工作委员会、济源市政协调研组来洛，围绕“深化洛济融合发展、助推现代化都市圈建设”进行专题调研。

　　调研组分为文旅及教育医疗组、基础设施组、工业产业组等三个小组。在洛期间，调研组分别前往我市东方博物馆之都研学营地、隋唐洛阳城国家历史文化公园、自贸区洛阳片区综合服务中心、洛阳国家大学科技园、洛济快速通道项目部等处进行了实地调研，听取我市有关情况介绍，为推动洛济融合发展建言献策。

　　调研组表示，济源与洛阳有着良好的合作基础，希望两地政协能够携起手来，充分发挥专门协商机构作用，加强沟通交流，开展“联合履职”，深度融入洛阳都市圈建设，不断加快洛济融合发展步伐，在全省高质量发展大局中展现担当作为。

　　济源市政协副主席董亚丽、王军霞、牛永清分别带队来洛。洛阳市政协副主席张世敏、肖宏滨、曾丹梅参加调研活动。（记者 李三旺 通讯员 冯波）
[ 责任编辑：席倩倩]
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