央视秋晚录制期间，洛阳市民以饱满的热情全力配合录制工作

圆满完成2020年中央广播电视总台中秋晚会(简称央视秋晚)录制工作，不仅是央视秋晚工作人员、志愿者的职责，也是洛阳市民的迫切心愿。

圆满完成2020年中央广播电视总台中秋晚会(简称央视秋晚)录制工作，不仅是央视秋晚工作人员、志愿者的职责，也是洛阳市民的迫切心愿。

“有朋自远方来，不亦乐乎？”在7天录制期间，市民当好东道主，以饱满的热情全力配合录制工作，给予央视秋晚更多的支持与配合，展示出强烈的责任感与担当意识。

老城区南关街道新生社区离隋唐洛阳城应天门只有一路之隔。“家门口的盛会千载难逢，辖区居民很是积极，全力支持、配合录制工作。”新生社区党委副书记杨延峰说，在录制期间，新生社区居民自觉打扫周边环境卫生、积极开展志愿者活动，着力营造良好的城市风貌，呈现出一个干净整洁、文明有序的社区形象。

隋唐洛阳城应天门临近老城区西关街道周公路社区，社区居民在倍感自豪的同时，进一步强化东道主意识，从一点一滴做起，爱护环境卫生、维护公共秩序、文明有序出行、热情礼貌待客，用实际行动支持、配合央视秋晚录制工作。

“这几天，应天门附近的游客明显多了。晚上出去遛弯碰到问路的外地人，我总要多介绍几句，告诉人家附近有哪些景点、美食，希望他们在洛阳玩得开心。”周公路社区居民江梅红说，每个市民都代表着洛阳的形象，要从自身做起，通过自己的一言一行来展示朝气蓬勃的城市风采。

“我每天都要转发央视秋晚录制的相关信息，成了央视秋晚的义务宣传员。大家都觉得洛阳太美了，纷纷给我留言，要来洛阳玩。”市民张亚飞说，自己为家乡感到自豪，还号召朋友一定要记得准时收看央视秋晚。

“好想回家看烟花”“好想家啊！”“家乡人民好幸福”“美哉，壮哉！”“洛阳人在外地，祝福洛阳越来越好。”……在央视秋晚录制相关网页、视频下面，总能看到洛阳游子的留言。他们暂时无法返回家乡，用各种各样的方式，默默为央视秋晚录制加油助威。

“在央视的镜头下，应天门古色古香、古味古韵，勾起了我的思乡之情。”在广州上学的大学生李晓利说，虽然无法回家乡做更多的工作，但自己通过转发相关内容，积极宣传央视秋晚、宣传洛阳。

“希望通过这次央视秋晚，能让全国乃至全世界的华人多了解洛阳，了解洛阳悠久的历史与蓬勃的发展活力，提升洛阳的城市形象和知名度，让洛阳的明天越来越好。”李晓利说。(记者 孙小蕊 通讯员 石智卫)