寻找“最美中原名片”（第五季）走进洛阳集中采访活动启动

昨日上午，河南广播电视台都市频道联合中原城市群广电全媒体寻找“最美中原名片”(第五季)开机仪式在洛阳广播电视台2号演播厅举行。

昨日上午，河南广播电视台都市频道联合中原城市群广电全媒体寻找“最美中原名片”(第五季)开机仪式在洛阳广播电视台2号演播厅举行。

本次活动由省委宣传部、省广播电视协会、河南广播电视台主办，旨在深入贯彻落实习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，深入挖掘黄河文化蕴含的时代价值，讲好“黄河故事”，延续历史文脉，坚定文化自信，为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚精神力量。此次寻找“最美中原名片”(第五季)走进洛阳集中采访活动以“古今辉映读黄河诗与远方看洛阳”为主题，深入挖掘提炼黄河文化精神，携手共讲“黄河故事”，承担起新时代保护传承弘扬黄河文化的光荣使命。

在为期三天的活动中，记者团将先后走进隋唐洛阳城国家遗址公园、二里头夏都遗址博物馆、洛阳博物馆等文化场馆，展示作为黄河流域重要城市、中原城市群副中心城市的洛阳，在保护传承弘扬黄河文化、推进文化繁荣兴盛、加强文物保护利用和文化遗产保护传承等方面作出的贡献。

省委宣传部副巡视员马志，省广播电视协会会长周绍成，河南广播电视台党组成员、副总编辑顾海红，市领导王飞、魏险峰等参加相关活动。（记者 李冰 通讯员 周亚伟）