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从应天门看城市气质之变（洛谭说事）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-23 08:17

　　近日，一个网帖《一扇门重启神都遗失千年的自信》被市民热议。因为央视秋晚舞台所在地应天门灯火辉煌、气势恢宏的美景让人热血沸腾，燃起了很多洛阳人心中的骄傲和自豪。不少人感叹：应天门终于让洛阳人扬眉吐气了一把。

　　如果你置身于如今的洛阳，相信你也会有这样的心情。应天门落成之后便迅速走红，从开启3D投影灯光秀成为网红打卡地，到成为央视戏曲晚会分会场，再到此次央视秋晚的举办……应天门以其“颜值”和“气质”征服了很多人，也让整座城市的气质得到提升。正如此次秋晚总撰稿杨启舫所说，应天门“一眼千年”，在这里，通过一个镜头，既能让大家看到洛阳的历史文化，也能让大家看到一个崭新的、充满希望的、充满活力和魅力的城市。

　　放眼洛阳，应天门只是整座城市气质之变的一个缩影。进入“十三五”，从一条条快速路极速延伸，到一座座立交桥拔地而起；从一个个小游园星罗棋布，到一座座河洛书苑遍布全城；从龙门石窟、白马寺、关林“老三篇”的历久弥新，到“东方博物馆之都”、隋唐洛阳城国家历史文化公园、二里头夏都遗址博物馆“新三篇”的喷薄而出；从副中心、增长极、都市圈、新引擎的政策支持，到兄弟城市纷纷前来参观取经……洛阳“以古人之规矩，开自己之生面”，打造出了“古今辉映、诗和远方”的一面，城市气质的提升让人刮目相看。

　　也可以说，正是城市气质之变，带给了人们种种激动、骄傲、自豪情绪，而这些情绪在央视秋晚“落户”洛阳后达到了一个高潮。众所周知，秋晚会场的选择对城市要求很高，而洛阳从众多城市中脱颖而出，无疑是奋斗之树上结出的硕果。光彩夺目的灯光、璀璨绚丽的烟花……很多人说，秋晚在洛阳录制，就像让全城百姓又热热闹闹地过了一个春节。就连做客洛阳的老艺术家谷建芬，都说忍不住要为洛阳写歌。

　　追根溯源，一座历经千年沧海桑田的城市，是何种力量，许她辉煌再现？除了历史文化底蕴，还有一股奋斗着的精气神。一座城市一旦刻下奋斗的精神坐标，便有了一种无穷无尽的活力、无可替代的魅力；也只有奋斗，才能在城市的变迁史上写下更多奇迹。(新闻观察员 洛谭)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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