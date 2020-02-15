洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

加强政协重点提案领办督办 推进物业管理水平持续提升
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-23 08:23

　　昨日，根据《中共洛阳市委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》要求和市级领导同志领办督办市政协重点提案工作安排，市政协主席杨炳旭带领提案者和部分市政协委员及市直相关部门负责同志，对重点提案《关于进一步加强小区物业管理，强化业主委员会监管的提案》办理工作进行督办。

　　杨炳旭一行先后前往洛龙区元华国际小区和龙祥东社区，对小区物业管理法规宣传教育、小区业主委员会建立运行监督、物业公司服务管理监管等进行实地调研，并在随后召开的协商座谈会上听取提案承办单位办理情况汇报，就进一步巩固办理成果，高质量推进物业管理工作提出要求和建议。

　　杨炳旭强调，要站在推进基层治理体系和治理能力现代化的高度，充分认识加强小区物业管理的重要性，强化对《河南省物业管理条例》等法律法规的宣传普及，全面夯实小区物业管理基础。要制订小区业主委员会建立健全规划，有效破解业主委员会成立难、开展工作难、自身监督难等突出问题，着力为业主委员会履职尽责创造良好环境。要将物业管理服务纳入现代服务业发展专项规划，加强统筹协调和监督管理，督促物业企业提高服务水平。要落实“党建引领、‘三治’并进、服务进村(社区)”要求，加强居民小区党的建设，落实“4+2”工作法，深化开展各类文明创建活动，形成齐抓共管的工作格局,为加强和规范居民小区物业管理提供坚强保障。（记者 何奕儒）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·她咳嗽近一年，竟是把瓜子皮吃进了气管
  • ·他因消化不良就医，谁知竟患心绞痛
  • ·把肝脏“养胖”，容易增加患肝癌风险
    		•
    航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
    航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
    航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
        近日，看到她的“高颜值”航拍视频，得知她喜欢航拍，成为洛阳为数不多的“女飞手”。了解后才知道，近几年...
  • ·刨红薯、赏石窟、赶大集 伊川小米捎一袋
  • ·入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
  • ·自驾乡野间 俯仰皆是景
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳望朝岭立交完工!9月底前，将与翠...
  • 李亚在调研“十一”前拟完工城建重点...
  • “时代楷模”陈俊武：“洛阳是一个正...
  • 9月26日至10月18日，来洛阳市隋唐城遗...
  • 【组图】秋分节气来到 洛城秋意渐浓
  • 谷子丰收笑开颜
  • 济源市政协调研组来洛
  • 河南拟向郑州、洛阳下放部分省级管理权限
  • 客家之源纪念馆封顶 预计明年9月建成投用
  • 央视秋晚落户洛阳引发网友强烈共鸣 开...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月22日
  • · 洛阳旅游年票今年十一假期期间能否使用？
    • 精彩图片
    英姿飒爽、整装待发 洛...
    【组图】秋分节气来到 ...
    洛阳望朝岭立交完工!9...
    洛阳市医疗保障中心揭...
    精彩热帖

    晨读

    晨光中的九都路

    火树银花不夜天

    灰鹭
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605