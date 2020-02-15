加强政协重点提案领办督办 推进物业管理水平持续提升

昨日，根据《中共洛阳市委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》要求和市级领导同志领办督办市政协重点提案工作安排，市政协主席杨炳旭带领提案者和部分市政协委员及市直相关部门负责同志，对重点提案《关于进一步加强小区物业管理，强化业主委员会监管的提案》办理工作进行督办。

昨日，根据《中共洛阳市委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》要求和市级领导同志领办督办市政协重点提案工作安排，市政协主席杨炳旭带领提案者和部分市政协委员及市直相关部门负责同志，对重点提案《关于进一步加强小区物业管理，强化业主委员会监管的提案》办理工作进行督办。

杨炳旭一行先后前往洛龙区元华国际小区和龙祥东社区，对小区物业管理法规宣传教育、小区业主委员会建立运行监督、物业公司服务管理监管等进行实地调研，并在随后召开的协商座谈会上听取提案承办单位办理情况汇报，就进一步巩固办理成果，高质量推进物业管理工作提出要求和建议。

杨炳旭强调，要站在推进基层治理体系和治理能力现代化的高度，充分认识加强小区物业管理的重要性，强化对《河南省物业管理条例》等法律法规的宣传普及，全面夯实小区物业管理基础。要制订小区业主委员会建立健全规划，有效破解业主委员会成立难、开展工作难、自身监督难等突出问题，着力为业主委员会履职尽责创造良好环境。要将物业管理服务纳入现代服务业发展专项规划，加强统筹协调和监督管理，督促物业企业提高服务水平。要落实“党建引领、‘三治’并进、服务进村(社区)”要求，加强居民小区党的建设，落实“4+2”工作法，深化开展各类文明创建活动，形成齐抓共管的工作格局,为加强和规范居民小区物业管理提供坚强保障。（记者 何奕儒）