“我给妈妈化个妆”活动现场体验：妈妈“年轻”了 儿女“变老”了

9月20日，9名晚报读者带着自己的妈妈参加了“我给妈妈化个妆”亲情体验活动。无论是女儿和妈妈还是儿子和妈妈，化妆前素面朝天的两个人，化完妆，一边是“年轻”了不少的妈妈，一边是一下子“变老”十几岁甚至几十岁的儿女，前后的照片对比，折射出的是满满的亲情。

精心给妈妈化妆

让妈妈变得更年轻

刘磊和妈妈化妆前

刘磊和妈妈化妆后

贠艳粉和妈妈化妆前

贠艳粉和妈妈化妆后

9月20日，9名晚报读者带着自己的妈妈参加了“我给妈妈化个妆”亲情体验活动。无论是女儿和妈妈还是儿子和妈妈，化妆前素面朝天的两个人，化完妆，一边是“年轻”了不少的妈妈，一边是一下子“变老”十几岁甚至几十岁的儿女，前后的照片对比，折射出的是满满的亲情。

上月底，洛阳晚报联合阿里巴巴天天正能量及全国30多家媒体发起“我给妈妈化个妆”亲情体验活动，请广大读者讲述自己和妈妈的亲情故事。我们从中选取了10名报名者参加活动。

最终，在20日活动当天，有9名读者带着自己的妈妈来到指定场地。除了给妈妈化妆，他们还体验了特效化妆师化的“衰老”特效妆。在一天的活动时间里，仿佛“时光魔法师”在他们和妈妈的脸上施加了神奇的“魔法”，也为大家带来了别样的感受。

化妆后的妈妈，时光在她们脸上“倒流”，她们原本发黄、发暗的皮肤变得又白又亮，弯弯的眉毛，又亮又有神的眼睛，再加上提亮气色的口红，看起来个个年轻了不少。

这些妈妈的儿女，则在特效化妆师的手下，将时光的钟表拨快了很多年，他们看到“皱纹”一点点地爬上额头、眼角布满了鱼尾纹，鼻翼生出法令纹，就连下颌也长出了皱纹。

“你给女儿的妆打多少分？”对于记者的这个问题，今年78岁的董兰英脱口而出“100分”！她一边说，一边笑得合不拢嘴。今年84岁的王培育，是本次活动中年龄最大的妈妈，也是满头白发的她第一次化妆。

在为妈妈化妆的儿女中，还有个小朋友，他就是10岁的张宗汉。读小学五年级的他，过去从来没有给妈妈化过妆，对化妆品更是一无所知。张宗汉说妈妈平时照顾他的生活，给他辅导作业很辛苦，他想让妈妈漂漂亮亮的，所以就报了名。

参加活动的徐盛楠是个新手妈妈，孩子刚9个月大，她是第一个报名的读者。她说，妈妈年轻时特别时髦，也很爱美，可为了她、为了这个家，妈妈节衣缩食，付出了所有的心血。她现在也当了妈妈，更能明白一位母亲的心情，所以她抱着孩子，带着妈妈来到了现场。

杨静是名中学教师，她说妈妈一直生活在农村，从来没有化过妆，更没有穿过婚纱。这次，她趁晚报举办活动的机会，不仅为妈妈化了一个美美的妆，而且让妈妈穿上了婚纱。

在参加体验活动的读者中，今年46岁的李炜带着爸爸、妈妈专程从郑州赶来。今年73岁的邢琳华是李炜的妈妈。当她看到儿子化了特效妆后，笑着说：“你这看着比我年纪都大。”

在活动的最后，我们不仅为每对母女或者母子拍摄了照片，还送上一份阿里巴巴天天正能量为大家提供的中秋、国庆双节礼品，以及一张价值878元的市第一人民医院体检卡。（记者 李砺瑾 文/图）