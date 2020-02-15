洛阳今天多云部分地区有零星小雨 气温16℃到26℃

今天多云，部分地区有零星小雨，西北风2级到3级，气温16℃到26℃。

秋分过后，空中云量开始减少，多是碧空万里的好天气。天气开始由热转凉，全国入秋进程正向南推进。此时，我们这里既有夏的热烈，又有秋的清冷，两种景致“平分秋色”。秋高气爽、丹桂飘香、蟹肥菊黄等都是形容这个时候的词语。

经过雨水的洗礼，近几日我市最高气温都在30℃以下。今明两天气温有所回升，但依然给人凉风习习的感觉。市气象台根据最新的气象资料分析，受短波槽影响，预计我市今天多云，部分地区有零星小雨，西北风2级到3级，气温16℃到26℃。明天多云到晴天，偏北风2级到3级，气温15℃到26℃。

这个时节容易出现呼吸道疾病，应注意防风保暖，不要一味“秋冻”。“秋冻”是指秋季气温渐渐降低时，不宜过早、过多增加衣服。冷空气对人体进行适当刺激，可以增强机体对低温的适应能力。过早添加衣服，一旦气温回升，很容易因出汗受凉导致感冒。不过“秋冻”只适合体质较好的人，老人、儿童及抵抗力较弱的人还是应根据气温变化，及时增减衣物。

在饮食方面，可以适当食用萝卜、梨、银耳、山药等食物，以滋阴润燥，不必刻意“贴秋膘”。秋季进补要循序渐进，以“平补”为主，胃肠功能虚弱的老人和小孩，不适合太过油腻的饮食。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）