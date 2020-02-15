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洛阳面向高层次人才提供363个事业单位岗位 23日9点起开始报名……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-22 21:48

　　洛报融媒记者今日从市人力资源和社会保障局获悉，作为中国·河南招才引智创新发展大会“2020招才引智专项行动”洛阳专场的一项重要内容，我市面向高层次人才提供363个事业单位岗位。截至目前，各单位招才引智工作实施方案已全部公布，涉及13个系统(单位)、41个事业单位。

　　据悉，本次事业单位招聘的高层次人才主要包括博士研究生和副高级职称以上的高层次人才，各用人单位认定的急需紧缺专业的硕士研究生。岗位需求较多的有市卫健委下属的洛阳市第一人民医院、洛阳市中心医院、河南科技大学第二附属医院等8个事业单位，计划引进233名高层次人才；洛阳职业技术学院招聘高层次人才40名，其中教师职位20名、附属医院职位20名。另外，还有市教育局下属事业单位引进工作人员28名，市文物局下属事业单位引进工作人员26名等，多数岗位要求硕士研究生及以上学历，部分岗位要求博士研究生学历或具有副高级以上职称。

　　记者了解到，我市本次事业单位招才引智工作，有几个条件相对宽松：

　　●对于学历要求，2017年起，由国家统一下达招生计划的非全日制研究生与全日制研究生学历学位证书具有同等法律地位和相同效力。

　　●对于资格证要求，中小学、幼儿园、中等职业学校教师资格实施“先上岗、再考证”阶段性措施。凡符合教师资格考试报名条件和教师资格认定关于思想政治素质、普通话水平、身体条件等要求的高校毕业生，可以先上岗从事教育教学相关工作，再参加考试并取得教师资格。

　　●对于考试方式，拟聘岗位要求为博士学历或副高级以上职称的，直接面试，择优聘用。

　　本次事业单位招才引智工作采取线上报名的方式进行，有意向报考者，可登录中国·河南招才引智创新发展大会官网首页，进入网络专题活动专栏，即可看到洛阳招才引智专场各单位的实施方案。点击参会清单，选择符合要求的岗位投递简历，即可完成网上报名。报名起止时间：2020年9月23日09：00至11月30日17：00。

　　另外，各单位招才引智实施方案，还在洛阳市人力资源和社会保障局官网、洛阳人才工作网及各单位官网同步发布。(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 李帆 郭峰)
[ 责任编辑：崔利利]
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