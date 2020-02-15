李亚在调研“十一”前拟完工城建重点项目建设时强调：始终紧盯项目建设这个“牛鼻子” 推动城市建设补短板提品质惠民生

今日，市委书记李亚调研“十一”前拟完工的城建重点项目建设工作，强调要始终紧盯项目建设这个“牛鼻子”，接续开展项目攻坚，持续掀起建设热潮，推动城市建设补短板、提品质、惠民生。

今日，市委书记李亚调研“十一”前拟完工的城建重点项目建设工作，强调要始终紧盯项目建设这个“牛鼻子”，接续开展项目攻坚，持续掀起建设热潮，推动城市建设补短板、提品质、惠民生。

按照市委市政府部署，今年6月底如期完成“双月攻坚”后，7月以来我市又接续实施城建重点项目“百日攻坚”行动，确保今年“十一”前完成12类269项城建项目。

李亚首先来到新近完工的广利街停车场察看。他指出，多措并举建设停车场，是实施“七策治堵”的治本之策，也是我市确定的重点民生实事。要坚持规划引领，在布局上多向洛北板块、人口密集车流量大等区域倾斜，在建设中更加突出功能性、便捷性，切实把这件民生实事办到群众心坎上。要强化工作统筹，抓好新能源充电桩设置、周边绿化、便民服务等重点，积极探索市场化运作模式，实现综合效益最大化。

9月以来，我市多座立交相继完工投用，有效完善了快速交通体系。李亚先后察看了瀛洲路南山大道互通立交、槐树湾立交、八里堂立交、九都路李城桥立交、翠云峰立交、望朝岭立交等项目，对建设进度给予肯定，叮嘱有关部门要加强督导指导，在抓好主体工程建设同时，同步跟进配套设施建设，全面提升绿化水平，统筹做好周边区域城市规划、城市设计，有效提升城市整体形象。

在翠云峰森林公园，李亚沿着新铺设的“乐道”察看公园改造提升进展。他强调，翠云峰森林公园是中心城区北部的绿肺，也是连接中心城区和孟津、吉利、济源等地的重要节点，对提升城市生态建设水平、惠及更多人民群众具有重要作用。要在当前基础上，按照城市游园标准着力提升路网、完善功能、优化景观，及早启动建设翠云阁，注入更多文化内涵，努力打造成中心城区北部的重要生态屏障，更好实现生态惠民。

开展“大干100天、还路于市民”攻坚行动，确保地铁1号线9月底前沿线道路全面恢复，是市委市政府的明确要求。李亚先后察看了1号线瀍河区、老城区段沿线道路恢复情况，指出了部分区域进度慢、有欠账等问题，要求建设单位和属地政府密切配合，强化节点意识，强化拼抢精神，树牢质量标准，确保实现高质量还路于民。李亚还察看了兴洛湖公园“乐道”、机场西路等建设情况。

李亚指出，“百日攻坚”行动启动以来，在参建各方共同努力下，倾力而为保质量、保工期，总体进展较为顺利，进一步提升了城市形象、完善了城市功能、增进了人民福祉，对取得的阶段性成效给予肯定。当前，各有关单位要抓住9月底前的最后攻坚期，对所有项目进行再梳理再排查，确保圆满完成“百日攻坚”既定目标，向党和人民交上一份满意答卷。

李亚强调，抓好城建重点项目建设，打造外联内畅交通网，对推动城市功能完善、城市品位提升具有重要拉动作用。要完善配套，确保配套设施与项目主体一并完工、一并投用，利用今冬明春抓好重点项目沿线生态绿化，确保各重点项目更好惠民便民。要强化统筹，结合立交、快速路的建设，着力推进重点区域城市设计，因地制宜设置物流、游园、住宅、绿化等功能区，全面提升城市的生态、生活、生产空间布局。要以人为本，各属地党委政府要始终坚持安置先行，维护好群众合法权益。要接续攻坚，按照“元旦前”前的施工节点，再排出一批重点项目，接续开展“年底冲刺”攻坚行动，大力弘扬进取精神、拼抢精神、攻坚精神，推动一个个城建重点项目落地见效，把洛阳城市建设的一张张美好蓝图变成现实。

王琰君、魏建平参加调研。（洛报融媒记者 李东慧）