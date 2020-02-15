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乘风破浪，嗨爆洛阳！2020洛阳网百万粉丝节狂欢盛启！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-22 19:42

　　又是一年金秋到，九月洛阳桂香飘。今日起至10月31日，2020洛阳网百万粉丝节即将震撼来袭，邀您参与“半价吃洛阳”、“0.01元玩洛阳”、“建业凯旋·健步走”、“雅迪冠能中国行”等一系列钜惠空前、福利满满、好吃好玩的精彩活动，带您乘风破浪，嗨爆洛阳！

　　自2013年正式上线运营以来，洛阳网官方微信公众号始终把“为用户推送有用、有趣的高质量资讯”作为宗旨，每天精选本地要闻、民生资讯等内容，第一时间精彩发布，被越来越多的网友认可、支持。2019年7月，洛阳网官方微信公众号迎来第100万名粉丝，正式迈入“百万大号”行列。截至2020年7月，洛阳网官方微信公众号的粉丝数量已达到160万，是洛阳市粉丝数量最多、增长速度最快的微信公众号。

　　为了更好地回馈洛阳网网友的热情与支持，2020洛阳网百万粉丝节将推出“半价吃洛阳”美食狂欢、“0.01元玩洛阳”旅游狂欢、“建业凯旋·健步走”运动狂欢、“雅迪冠能中国行”购车狂欢等活动，美食、旅游、运动一个都不落！

　　“半价吃洛阳”美食狂欢

　　有人说，世间万物，唯有美食与爱不可辜负。克丽丝汀日光阁自助晚餐、高烤小酒馆精致套餐、多米居酒屋双人品质套餐、阿平牛杂双人餐、12寸满爸超级汇纽约披萨……以上这些只是2020洛阳网百万粉丝节“半价吃洛阳”美食狂欢活动中奖品的一部分，你心动了吗？

　　9月22日至9月24日，洛阳网将推出“半价狂欢夜”消费券活动。杜康、麦盛斋、一启茶、鬼脸披萨等洛阳本地商家倾情赞助，将为洛阳网粉丝提供大量的5折消费券，在22日、23日和24日晚20时，消费券领取入口将正式开启，届时广大网友可以一起抢心仪的消费券，次日中午12时揭晓抢中消费券的网友名单，领取到消费券的网友消费时出示此消费券，即可享受福利价格。

　　参与本次活动的网友，均有机会成为美食“锦鲤”，获得终极锦鲤大奖，9月30日中午12时，终极锦鲤奖品进行开奖，或许中奖的就是您！

　　“0.01元玩洛阳”旅游狂欢

　　今年恰逢国庆中秋双节同庆，怎能少得了一场说走就走的旅行？9月22日至9月30日，2020洛阳网百万粉丝节将推出“0.01元玩洛阳”旅游狂欢活动，广大网友可以在此期间用0.01元抢购洛阳景区门票，并于10月1日至10月31日期间使用，让您在“十一”假期玩到尽兴，嗨爆洛阳！具体活动详情和购票事宜，请关注洛阳圈儿精选电商平台。

　　“建业凯旋·健步走”运动狂欢

　　随着今年中央广播电视总台中秋晚会落户洛阳，十三朝古都将再次汇聚全球华人的目光。为了展现活力四射的古都新面貌，展现洛阳人健康快乐的美好生活状态，2020洛阳网百万粉丝节号召全民健身、健康出行，推出“建业凯旋·健步走”运动狂欢活动。

　　“建业凯旋·健步走”运动狂欢活动结合洛阳文化，号召全民参与，以洛阳文化为思路，致力打造一个“全民参与、古都主题、趣味新颖、关注度高”的运动主题派对。

　　9月26日上午8:30，全面健步走活动将在洛浦公园拉开大幕，活动除了300份运动礼品赠送之外，还设有价值千元的抽奖礼品，请广大运动爱好者及时关注洛阳网或洛阳网官方微信的后续报道，及时报名获取参与资格，先报先得，精彩不容错过！

　　“雅迪冠能中国行”购车狂欢

　　倡导绿色生活理念，号召绿色出行的习惯，2020洛阳网百万粉丝节将推出“雅迪冠能中国行”购车狂欢活动。10月1日至5日，雅迪电动车将在南昌路王府井购物中心、名门微生活、洛阳正大广场、洛阳市各雅迪专卖店开展击穿底价，钜惠全城的购车狂欢，如果您也是环保出行爱好者，或有购买电动车需求，千万不要错过此次活动。(记者 李珂尧)
[ 责任编辑：崔利利]
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