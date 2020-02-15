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洛阳这17座特色主题城市书房 您去过吗？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-22 19:21

　　今日，洛报融媒记者从洛阳市图书馆了解到，为彰显古都洛阳深厚的历史文化底蕴，洛阳市图书馆在中心城市区打造了17座特色主题城市书房，目前已正式为读者提供特色阅读服务。（点击查看>>>特色主题书房简介

　　据介绍，为展现古都历史底蕴，洛阳市图书馆将隋唐洛阳城遗址公园内的九洲池城市书房打造成唐文化主题书房，将兴洛湖北城市书房和文峰塔城市书房打造成河洛文化主题书房；为传承黄河文化，将关林城市书房打造为黄河文化主题书房，重点展示黄河历史变迁、生态治理等方面的图书资料；为宣传社会主义核心价值观，将十九中城市书房打造成爱国主义主题书房；为传承红色基因，将位于洛八办纪念馆旁的洛八办城市书房打造成红色教育主题书房；为助力服务我市先进制造业，将涧西区永邦城市书房打造为工业技术主题书房，将北航科技园城市书房打造成智能新技术主题书房。

　　据介绍，为实现特色阅读服务，洛阳市图书馆为17座主题城市书房累计选配了一万余册特色图书资源，开辟了特色图书专架和阅读区域，为广大读者享受特色阅读服务创造了条件。今后，洛阳市图书馆还将继续为特色主题书房补充特色主题图书和电子阅读资源，不断丰富特色主题书房馆藏，充分发挥特色主题城市书房的社会服务效能，通过特色城市书房传承弘扬黄河文化、河洛文化。

　　“这17座特色主题城市书房将更好地满足不同群体的阅读需求，进一步提升城市书房的文化韵味和特色服务功能，进一步擦亮洛阳‘古今辉映、诗和远方’的城市名片。”洛阳市图书馆相关负责人说。(洛报融媒记者 李冰 通讯员 张谱 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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