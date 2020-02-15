2020年“中国农民丰收节”新安县庆祝活动盛大开幕

同唱金秋丰收曲，共筑乡村振兴梦。今日，主题为“黄河安澜庆丰收，多彩新安迎小康”的2020年“中国农民丰收节”新安县庆祝活动在新安县大河田园景区启幕。

同唱金秋丰收曲，共筑乡村振兴梦。今日，主题为“黄河安澜庆丰收，多彩新安迎小康”的2020年“中国农民丰收节”新安县庆祝活动在新安县大河田园景区启幕。

丰收喜悦 扮靓大河田园

丰收节期间，大河田园景区经过精心的布置，仿佛穿上了一件“丰收的华服”。田园风情小院院墙上挂满了成串的玉米和辣椒，透露出浓浓的丰收喜悦；用各色水果蔬菜摆出的静态丰收景观新奇出彩，吸引大量游客驻足拍照；道路两边的丰收主题画创作展览则以水墨呈现和粮食拼贴组成一幅幅美丽的创意丰收图景。

多彩活动 晒出丰收秋色

11名驻村“第一书记”代言推介特色农产，11个乡镇晒出丰收家底，心安“礼”得展区占据C位向外展示新安农业的魅力，开幕式现场，“新安丰收成果展”吸引近万名游客和农民朋友拍照、品尝和留念，分享节日的快乐。

新安葡萄、软籽石榴等许多水果同样酸甜可口；杏鲍菇个大肥美，品质优良；热腾腾香甜的“新安红薯”……到咱新安来，品尝原生态绿色农产品，真正心安！

来新安收获独特丰收味

丰收节，来新安，总能找到属于你的丰收趣与丰收味。如果你热爱运动，那不妨来参与2020年“我在新安等你”新安县千人健步走比赛、“出彩新安，奔向小康”2020年新安县庆祝中国农民丰收节自行车骑行赛，在大美黄河沿岸挥洒热情汗水；如果你热爱摄影，那一定要来看看“黄河安澜庆丰收，出彩新安奔小康”主题摄影展，欣赏光影记录下的新安“农业强、农村美、农民富”新时代故事；如果你喜爱文艺，“奋斗新时代，梦圆小康年”乡村文艺汇演将用戏曲、舞蹈、歌曲各种表演形式为观众带来一场视听盛宴；自己看不过瘾，想和亲友一起乐，请关注“扶贫产品助农直播购物活动”，用优惠的价格带走实惠的新安丰收产品；如果对新安流连忘返，想深度游玩，那么按照“我在新安等你”秋季农旅线路这份“新安秋游攻略”，即可尽享新安的“秋色秋味”。

“我在新安等你”秋季农旅线路推介：

线路1 休闲采摘之旅：

南李村镇：林庄村旭峰黄桃园(黄桃采摘)

磁涧镇：树鑫生态园(磁涧镇李子沟村软籽石榴、黑花生、柿子采摘)——天兴生态园(磁涧镇礼河村软籽石榴、优质葡萄采摘)

五头镇：卓成生态园(五头镇马头村)——孙家坡猕猴桃基地(猕猴桃采摘)

正村镇：宝葫芦庄园(苹果采摘)

仓头镇：千嘴山生态园(张村冬桃采摘)

青要山：王府庄园(小沟村冬桃、酥梨、苹果采摘)

线路2 中原看“海”之旅：

仓头镇：王村畛水湾生态区——五彩东岭——孙都古村落

线路3 大河田园休闲之旅+乡村寻味之旅：

正村镇：大河田园；

石井镇：寺坡山——明庄园——黄河神仙湾

线路4 文化山水探幽之旅+黄帝密都寻根之旅：

北冶镇：甘泉陶瓷小镇——漏明崖

青要山镇：疙瘩村——青要山

线路5 红色记忆与休闲度假之旅：

苏园(城关镇尤坟嘴村)——土古洞(铁门镇土古洞村)——金斗山(铁门镇槐林村)（见习记者 孙棹帆/文 记者 李卫超/图）