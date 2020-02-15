栾川向“微腐败”开刀 让农村干部行使权力不任性

“我干了几十年的村支书，对于村里的大小开支，总想自己说了算，有些事没有严格按规矩办……”日前，栾川县以案促改“微课堂”走进该县潭头镇，一名受到党纪处分的村党支部书记面对全镇村组干部，结合自身违纪问题进行了深刻剖析。

“我干了几十年的村支书，对于村里的大小开支，总想自己说了算，有些事没有严格按规矩办……”日前，栾川县以案促改“微课堂”走进该县潭头镇，一名受到党纪处分的村党支部书记面对全镇村组干部，结合自身违纪问题进行了深刻剖析。

“微课堂”是栾川县高质量推进以案促改工作的举措之一，由县纪委监委机关、法院、审计等部门业务骨干组成“讲师团”，选取农村婚丧喜庆事宜操办等事项进行课程设计，到全县所有乡镇进行巡回宣讲。

今年以来，栾川县深入推进以案促改工作向基层延伸，探索开展严惩“微腐败”、开设“微课堂”、管好“微权力”、健全“微制度”、营造“微生态”等“五微并治”工作。

栾川县纪委副书记、县监委副主任胡朝辉告诉洛报融媒记者，今年年初，县纪委监委对2019年执纪执法办案数据进行了梳理，发现村组干部违纪违法案件占到了全部案件的七成以上，法纪观念淡薄、制度建设存漏洞等是主因。为此，县纪委监委在充分调研的基础上，探索开展了“五微并治”工作。

在严惩“微腐败”方面，栾川县重点围绕打赢脱贫攻坚战，将省委巡视、本级巡察和纪委监委执纪办案贯通起来，深挖农村扶贫领域资金使用、农村“三资”账户管理混乱、克扣涉农款物等问题，截至目前共查处村组干部162人。

“我们探索通过盘点‘微权力’，建立村级‘微权力’清单制度，推动以案促改工作在农村扎根结果。”栾川县纪委常委、县监委委员裴盈盈介绍，该县在部分试点村建立了村级“微权力”清单制度，共梳理涵盖危房改造资金使用、征地拆迁、村民用章管理等权力事项17项。与此同时，各村逐一绘制权力流程图，细化了事项名称、责任主体、权力依据、操作流程，使村组干部手中的权力有了明确“边界”。

“组财村管镇监督”制度，是栾川县健全“微制度”，筑牢“防火墙”的一个缩影。该县通过认真梳理村组干部案件反映出的廉政风险点，归纳“权力清单”中发现的制度漏洞，县纪委监委督促相关职能部门和各乡镇结合工作实际建章立制，先后制定了《党员干部操办婚丧喜庆事宜若干规定》《栾川县农村“三资”管理办法》《栾川县村级集体经济资产收益分配管理办法》等多项制度，促使村组干部权力的规范运行。

在营造“微生态”方面，栾川县把村组干部以案促改与受处分干部暖心回访工作相结合，今年以来共对32名受到处理的党员干部进行了回访教育，帮助他们认识错误。同时，把村组干部以案促改与巡察村(社区)党组织全覆盖工作相结合，将以案促改工作纳入巡察重要内容，通过巡察进行“政治体检”。

不正之风和腐败问题每减少一分，群众的获得感就增加一分。今年以来，栾川县已有近万名基层党员干部接受警示教育，查纠问题165个，排查廉政风险点90余个，修订完善制度40余项。（洛报融媒记者 李三旺 通讯员 陈聚涛 郭红团 史雪艳）