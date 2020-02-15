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市检察院第四检察部和第八检察部联合开展主题党日活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源： 2020-09-22 16:13

　　为了坚定文化自信，提升党性修养，9月17日，洛阳市人民检察院第四检察部和第八检察部来到二里头夏都遗址博物馆参观践学，开展主题党日活动。

　　二里头夏都遗址位于偃师二里头村，距今约3800年—3500年。二里头遗址的发现和挖掘，为夏王朝的存在提供了确凿的实物证据，将有据可查的中华文化源头史又向前推了约1千多年。

　　市检察院第四检察部和第八检察部的党员们在讲解员的带领下依次参观了“第一王朝”、“赫赫夏都”、“世纪探索”等五个展厅，展厅真实再现了最早中国——夏朝的都市风貌、经济状况、文化生活和夏都遗址考古挖掘的艰辛历程。

　　通过此次参观，全体党员更加直观地认识到了华夏文化的历史渊源，深切感受到了河洛文化的博大精深，坚定了文化自信，并表示要以此次主题党日活动为契机，在今后的工作中立足本职岗位、明确争先目标、奋发担当有为，为加快建设副中心城市贡献检察力量。（通讯员/储涛）
[ 责任编辑：李玉洁]
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