抓考评 促管理 强基础 全面推动洛阳检察工作高质量发展——洛阳市人民检察院召开全市检察长座谈会

9月21日，洛阳市检察院利用1天时间召开全市检察长座谈会。各基层院检察长围绕检察官业绩考评推进情况、重点工作完成情况和工作中存在的问题及下步打算进行座谈发言。

为深入贯彻落实高检院、省院电视电话会议精神，持续深入推进检察官业绩考评工作。9月21日，洛阳市检察院利用1天时间召开全市检察长座谈会。各基层院检察长围绕检察官业绩考评推进情况、重点工作完成情况和工作中存在的问题及下步打算进行座谈发言。市院政治部人事处、案管办相关负责人围绕检察官业绩考评工作进行培训和答疑。市院党组书记、检察长吴志军参加会议并强调，全市检察机关要深入学习贯彻政法领域全面深化改革推进会和全国、全省检察机关电视电话会议精神，扎实推进检察官业绩考评工作，强化问题导向，改进工作作风，以求真务实的态度推进各项工作落实。

会议强调，要以常态化对标对表为基本方法，总结成绩、查找不足。回顾今年以来全市检察工作，在各方面都取得了新的进步。一是理论武装不断强化，全面落实党组会议“第一议题”制度，制定完善党组工作规则、党组讨论决定重大事项清单，党组决策科学化规范化水平不断提升。二是疫情防控彰显担当，严格落实22项防控措施，两级院检察干警深入抗疫一线执勤4900余人次。三是服务大局成效明显，聚焦“六稳”“六保”“五提”，一体推进服务民营企业“六个专项”和服务复工复产“五个专项”，扎实开展影响营商环境执法司法突出问题集中专项整治，着力营造法治化营商环境；认真落实“河长+检察长+警长”服务河湖管理保护联动工作机制。四是改革创新持续深化，大力推进“五化”建设，“杨来法”式检民联络平台被列入全省检察机关首批“五化”重点推进项目。五是管理水平不断提升，针对检察管理工作中存在的短板和不足，修订完善各项工作机制328项，以制度管人管事管案的工作格局进一步巩固。六是政治生态持续向好，深入推进全面从严治党，扎实开展以案促改，努力营造严管厚爱的浓厚氛围，队伍凝聚力向心力战斗力不断增强。同时，也要清醒的看到，对标更高标准和更严要求，工作中还存在业务发展不平衡、司法理念转变不到位、责任担当意识不强、争先创优精神不足、作风纪律不严不实等问题。

会议指出，要以检察官业绩考评为抓手，推动工作主线落实。要提升站位明方向，检察官业绩考评工作事关检察工作转型发展、高质量发展的根基，是一项政治要求，是必须做好的硬任务。要深入学习研究上级文件精神，真正弄懂吃透，勇于探索完善，推动建立动态、精准、高效的业绩考评体系。要转变理念促发展，检察官业绩考评是高检院顺应新时代检察工作要求提出的全新司法管理理念，要用理念转变提升司法办案质效，树立起追求办更好案件而不是办更多案件的新时代检察工作基本理念，引领检察考评管理方式从重数量向重质效转变；要加强制度建设，推进常态长效；要狠抓制度落实，强化制度执行。要找准方法强推进，要善用载体抓手解决工作难题，把“杨来法”式检察联络员制度作为服务基层社会治理的载体抓手；把“五化”建设作为提升检察工作水平的载体抓手。各县(区)院检察长要主抓直管，政工部门和案管部门分别抓好统筹落实和指标设定，各部门、各条线担负主体责任，各司其职、分工协作。对办案质量、效率、效果的考评指标要明确，办案质量、效果的计分规则要科学。

会议强调，要以既定目标为导向，实现检察工作提档升级。要坚持以目标为指引，激发全体检察干警干事创业的活力与动力；要坚持以目标为导向，把党和人民对检察工作的发展愿景转化为实际行动。要胸中有谋明目标，要深刻把握目标内涵，围绕市院党组确立的“1126”检察工作新思路，全面锻造与副中心城市定位相匹配的洛阳检察工作。要胸中有谋明目标，切实增强目标意识，要以强烈的目标意识引领检察工作更好、更稳健、更有节奏、更可持续地发展。要胸中有谋明目标，科学把握政策导向，要积极主动适应上级的政策要求和工作变化，建立起与之相适应的工作目标和工作重点，才能保证方向不变、道路不偏。要脑中有纲抓重点，各单位各部门要以重点任务为牵引，推动整体工作水平提升。要心中有法促落实，要搞好统筹、分清缓急、大胆探索、互相配合，形成上下同心、目标同向、工作同步的良好氛围。

会议要求，要以队伍建设为保障，夯实检察事业转型发展根基。检察工作要应变局、育新机、开新局。一是理论武装提站位，要以更强的领悟力，把党的创新理论领会好；要以更强的执行力，坚决把牢党对检察工作的绝对领导这一政治方向；要以更强的转化力，把政治建设转化为推动业务工作发展的重要引擎。二是着眼用人树导向，要践行德才兼备、以德为先、任人唯贤的方针；要认真贯彻落实高检院关于加强基层院干部队伍协管的意见；要以“岗位标兵”“检察之星”等典型评选为载体，充分发挥先进典型引领、感召、激励作用。三是立足“五化”强素能，在提高标准化方面，我们要在工作中树立标准化意识；在提高智能化方面，要配合市政法委深入推进政法大数据办案平台建设工作；在提高精细化水平方面，要提高案件办理的精细化程度，多出精品；在提高专业化水平方面，要以民法典的学习培训和“洛检微课堂”为抓手；在提高规范化水平方面，通过建立科学的检察官业绩考评体系，引导检察官办案重规范重质量。四是驰而不息转作风，要强化接受监督意识，牢固树立在监督中办案的自觉；要构建完善的监督制约体系，不断提升司法公信力；要找准工作载体，两级院要深入落实中政委、高检院部署要求，想在先、谋在先、干在先，常态化抓好“六大顽瘴痼疾”整治任务，有问题早发现、早解决；要强化执纪问责，有力推进系统内巡察，充分发挥巡察的“利剑”作用。

市院党组成员、检委会专职委员、各部门负责人，各基层院检察长、政治部主任、办公室主任参加会议，市院党组副书记、副检察长柳立兴主持会议。（通讯员/储涛）