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9月26日至10月18日，来洛阳市隋唐城遗址植物园赏秋吧！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-22 14:49

　　洛报融媒记者从22日召开的2020年洛阳市隋唐城遗址植物园“古都新生活隋唐绚秋游”新闻发布会上获悉，为响应洛阳市委市政府打造“古都新生活”消费品牌号召，添彩河洛文化节，该园将在9月26日至10月18日举行隋唐城植物园绚秋游园会。

　　此次活动由洛阳新奥华油燃气有限公司总冠名“隋唐绚秋新奥有约”，将围绕“人与自然、健康你我”的主题，开展“文化、扶贫、秋趣、运动、古风”一系列活动，为洛阳广大市民双节提供免费赏秋游玩好去处。

　　活动时间：

　　2020年9月26日至2020年10月18日

　　活动内容：

　　●国庆中秋菊展：在隋唐城遗址植物园西大门、北大门、中心广场、水景园大草坪等地，打造融入菊花元素、造型清新独特、引人入胜的菊艺小品展示，引导游客识菊、赏菊、品菊。

　　●隋唐秋趣：隋唐城遗址植物园内共有桂花品种30余种1万余株，中秋节前后香溢满园、遍地金黄，游客闻香寻桂，别有一番风味。另外，园内有多种秋季观叶赏果植物，如栾树、元宝枫、血皮槭、五裂槭、青榨槭、鸡爪槭、红枫、葛萝槭等。

　　●消费扶贫购物活动：此次活动由洛阳市扶贫办主办、洛阳嗨团网络科技服务有限公司承办，免费给来自栾川、嵩县等地国家认定的带贫企业、帮扶单位进行扶贫产品展销，并邀请第一书记直播带货。

　　●“七彩隋唐”摄影大赛：为庆祝中国共产党成立100周年，洛阳市隋唐城遗址植物园将举办为期一年的“七彩隋唐”摄影大赛，全年面向社会征集有关洛阳市隋唐城遗址植物园春、夏、秋、冬一年四季自然风光、生态建设、发展成就的优秀摄影作品，在2021年绚秋节前评出获奖作品予以表彰并展出。

　　●百位演员“快闪”串烧为祖国庆生：以“河洛儿女同欢，共庆祖国华诞”为主题，十月一日早上将在洛阳市隋唐城遗址植物园西门内广场举行“快闪”活动。

　　●中秋古风赏月活动：中秋节当晚举办古风赏月活动，演绎拜月大典及《渔舟唱晚》《水调歌头》等经典名曲，上演《佳韵天香》《霓裳羽衣》等唐风舞蹈。

　　●舞悦隋唐演艺：游园会期间，将举办“仲秋舞悦隋唐”活动，带来隋唐演艺、沉浸式换装、唐潮美食等活动项目。

　　此外，活动期间，洛阳市隋唐城遗址植物园还将举办曳步舞专场活动、郑州洛阳两地水兵舞交流活动、百姓大舞台节目展演活动、“美丽女人秀”走秀表演活动等。（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 安瑞云 胡惠娟 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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