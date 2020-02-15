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洛阳制造业高质量发展基金首批项目今日签约
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-22 11:50

　　22日上午，洛阳制造业高质量发展基金项目签约暨基金推介会在洛阳举行，瑞莱生物工程有限公司投资落地项目、洛阳明日宇航工业有限公司投资落地项目、上海电气康达医学影像中心项目等8个项目及4个子基金现场签约，这也是该基金设立以来签约的首批项目。此次会议标志着洛阳制造业高质量发展基金已全面设立完成，取得中国证券基金业协会备案，具备对外投资条件。基金管理公司(洛阳创业投资有限公司)股权重组顺利完成，并正式挂牌。

　　今年3月，河南省委、省政府提出支持洛阳以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市。为支持洛阳市制造业高质量发展、加快洛阳中原城市群副中心城市建设，河南省政府决定在洛设立洛阳制造业高质量发展基金,支持洛阳制造业转型升级。

　　洛阳制造业高质量发展基金首期规模100亿元，由省市两级政府引导，中原豫资投资控股集团有限公司与洛阳国宏投资集团有限公司作为基石出资人发起设立，已于9月8日完成注册设立。基金注册地为洛阳市高新区天元中部自贸港，由洛阳创业投资有限公司负责运作管理。

　　该基金将充分发挥运作方式灵活、带动效应明显等优势，通过调动各类市场资源，对科技、产业生态和龙头企业双向赋能。基金以推进洛阳制造业高质量发展为基本目标，坚持“政府引领、市场运作”，吸引社会资本加大对洛阳制造业创新发展投入，争取5年内实现基金投入500亿元，同步构建投贷联动机制，带动中长期信贷投入不低于2000亿元。基金将服务于洛阳市制造业转型升级、制造业重大招商引资，以及洛阳市以大型科研院所、高等院校、高新企业为基础的科技创新转化等领域。基金的投资范围将以洛阳为主，兼顾洛平、洛三、洛济等一体化都市圈优质项目。

　　当天，共有瑞莱生物工程有限公司投资落地项目、洛阳明日宇航工业有限公司投资落地项目、上海电气康达医学影像中心项目、中信重工高端制造业项目、洛阳航空航天智创产业园项目、洛阳中硅高科技有限公司搬迁改造项目、华久氢能源有限公司氢燃料一体化项目、万基2×60万千瓦发电机组项目8个项目签约，工商银行合作子基金、农业银行合作子基金、前海科创子基金等4个子基金签约。此次签约项目及子基金整体投资规模达到197.88亿元，其中基金拟投资金额约49.5亿元。（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 李振强 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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