“亲爱的农民朋友们，大家节日好！”今天上午，全市庆祝2020年“中国农民丰收节”主会场活动在宜阳七彩花海沟域经济示范带启动，庆丰收、话丰收、享丰收、促丰收，全面展现河洛大地脱贫攻坚和乡村振兴的生动实践，提高广大农民朋友的幸福感、获得感、满足感，凝聚全面建成小康社会、加快推进农业农村现代化的磅礴力量。

中国农民丰收节洛阳主会场

“亲爱的农民朋友们，大家节日好！”今天上午，全市庆祝2020年“中国农民丰收节”主会场活动在宜阳七彩花海沟域经济示范带启动，庆丰收、话丰收、享丰收、促丰收，全面展现河洛大地脱贫攻坚和乡村振兴的生动实践，提高广大农民朋友的幸福感、获得感、满足感，凝聚全面建成小康社会、加快推进农业农村现代化的磅礴力量。

经党中央批准、国务院批复，自2018年起我国将每年农历秋分设立为“中国农民丰收节”。这是第一个在国家层面专门为农民设立的专属节日。

2020年中国农民丰收节洛阳市庆祝活动，将以“河洛庆丰收，扬帆迎小康”为主题，立足洛阳农业现状，突出河洛三农特色，打造一场农业的嘉年华、农民的欢乐节、丰收的交响乐以及脱贫奔小康的成果展。

活动现场，主办方还举办了河洛农产品成果展、洛阳名优农特新产品展销、河洛农机展、沟域经济成果展、脱贫攻坚成果展。