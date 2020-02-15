洛阳今天阴天有小雨 气温14℃到21℃

洛阳今天阴天有小雨，偏东风2级到3级，气温14℃到21℃。

今天21时31分，我们将迎来秋分节气。

今年秋分到来的时间是自公元1896年以来最早的。天文专家解释，同一个节气，遇到闰年要在前一年基础上提前24小时。2020年为闰年，2月有29天，全年共有366天，而农历庚子年也是闰年，有个“闰四月”，全年共有384天。加上历年的积累，最终导致今年秋分来得比往年更早一些。

秋分过后，太阳直射点由赤道向南半球推移，北半球各地开始昼短夜长，南半球相反。秋分时节，“一场秋雨一场寒”，但秋分之后的日降水量不会很大。

昨日，受降雨影响，我市气温下降明显。雨有多大？市气象台数据显示，20日8时至21日17时，国家观测站降水量(毫米)为栾川37.6、嵩县28.5、汝阳22.8、洛宁20.4、伊川15.5、宜阳12.2、新安6.2、市区3、孟津1.9、偃师0.6。

市气象台根据最新的气象资料分析，短期影响我市的降水系统逐渐东移，我市转受平直西风环流影响。预计今天阴天有小雨，偏东风2级到3级，气温14℃到21℃。明天阴天到多云，部分地区有阵雨，偏东风2级到3级，气温16℃到20℃。(记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖)