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洛阳市处非办提醒：贵金属投资 警惕高收益背后的陷阱
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-22 08:53

　　近期，一些以贵金属投资为名进行集资的诈骗陷阱相继被曝光。

　　案例

　　冯某在山西省太原市经营某贵金属公司，经营范围为黄金、白银饰品销售。在不具有金融机构资质的情况下，该公司打着投资理财的旗号，对外推出贵金属投资业务，并向投资者保证该投资零风险、保本且有固定收益，年化收益率不低于10%。

　　收到投资款后，冯某并未用于购买黄金或者白银制品，也未用于公司登记经营范围内的生产经营活动，而是进行具有高投机性和高风险性的现货或期货市场交易，并用后期客户资金返还到期客户投资本息。截至案发时，该公司共造成投资人损失1.85亿元。太原市中级人民法院以集资诈骗罪判处冯某无期徒刑。

　　解析

　　法院审理认为，冯某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，且造成特别重大损失，其行为已构成集资诈骗罪。

　　市处非办工作人员表示，近年，以投资黄金、白银等贵金属为诱饵的非法集资活动逐渐增多。此类非法集资活动的特点包括：以高额回报为诱饵，利用投资者急于获利的心理设置陷阱，以承诺低风险甚至无风险来引诱投资者；以“人拉人、层层返利”发展下线，待投资者尝到甜头大量投资或介绍其亲戚朋友大量投资后，不法分子便销声匿迹。

　　提醒

　　市处非办提醒市民，当前非法集资活动形式多样，手段不断翻新。辨别此类非法集资陷阱，既要考察有关企业是否合法注册，也要分析其承诺的高额回报是否合理，对所投资项目的收益能力及投资面临的潜在风险，要客观理性分析判断，切勿因追求高收益而盲目投资，避免落入非法集资陷阱。（记者 戚帅华）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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