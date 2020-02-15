微信群出现“真假班主任” 32名家长被骗6000余元

近日，本报记者以《谨防六类陷阱收好反诈提醒》为题，报道了市反电信网络新型违法犯罪中心(简称市反诈中心)近期多次发布校园反诈预警一事。遗憾的是，面对狡诈的不法分子，还是有家长中招。近日，汝阳县一小学家长微信群内，32名学生家长被假冒的班主任骗走6000余元。

近日，本报记者以《谨防六类陷阱收好反诈提醒》为题，报道了市反电信网络新型违法犯罪中心(简称市反诈中心)近期多次发布校园反诈预警一事。遗憾的是，面对狡诈的不法分子，还是有家长中招。近日，汝阳县一小学家长微信群内，32名学生家长被假冒的班主任骗走6000余元。

“尊敬的各位家长，收到学校临时通知，麻烦各位交一下学习资料、练习题、试卷等资料费186元，复印费8元，共194元整。麻烦各位家长发红包交款，并备注好学生名字方便核对登记，谢谢。”9月1日8时26分，汝阳县一所小学5年级学生家长微信群内，“班主任玉兰”发出上述通知，还提醒家长要统一把红包发到群里，因为“老师不能私收红包”。

2分钟后，群内的学生家长陆续发出交费红包。其间，曾有家长询问“为啥群里有两个班主任的号”，但“班主任”并未回应。

直到当日9时2分，又一名班主任的发言，让群内各位家长意识到被骗了。她称自己才是班主任李玉兰，她紧急制止家长发红包，还澄清学校没有这些收费行为。此时已有32名学生家长在群内交费，且被先前的“班主任”领取，共计6208元。

汝阳县城关派出所民警随后调查发现，此前，一个微信名为“妍”的网友通过学生家长分享的二维码进入该群，长期潜伏在群内。当天学校开学，就在老师上课期间，“妍”将自己的微信头像和名称改为和班主任一样的，并冒充班主任发布了收费通知。

“许多家长看到是班主任的头像，便没多想，很快交了钱。由于职业的特殊性，很多老师上课时都开消息免打扰功能，不法分子借机下手。”办案民警介绍，这种作案手法是典型的冒充熟人电信诈骗手法，也是开学季极易出现的一种诈骗警情。目前，该案件正在进一步调查。

民警提醒，为防止此类案件的发生，首先家长群应开启入群验证功能，核实群内人员身份，及时剔除身份存疑的人员；其次，家长和学校要及时沟通，及时核实收费问题。如发现被骗，请及时拨打110报警。(文中人物为化名)(记者 王博东 通讯员 袁胜洋)