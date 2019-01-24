业内人士提醒：买卖二手房时 户口迁移问题要进合同

近日，家住西工区的张先生反映，2018年，他购买了现在所居住的二手房，但原房主的户口一直没有迁出，导致他迟迟无法将户口迁入。

近日，家住西工区的张先生反映，2018年，他购买了现在所居住的二手房，但原房主的户口一直没有迁出，导致他迟迟无法将户口迁入。

张先生的户口在江苏省，他和家人长期在洛阳工作、居住。2018年，他通过中介在我市西工区购买了一套二手房。“原房主说，他还有一套期房马上就要交房，等交房后，他就会把户口从我买的这套二手房内迁出去。”张先生说，“当时我们只是口头上说定，并没有在购房合同中约定相关的内容。”

两年时间过去了，原房主没有兑现此前向张先生的承诺，他的户口一直没迁出。此时，张先生也有了将户口迁入的需求，但因为上述原因，他和家人无法将户口迁入。于是，张先生选择了向公安机关求助。

记者从市公安局户政部门了解到，按照户口管理相关规定，一个房号只能入一户，原房主在不申请迁移户口的情况下，公安机关不能直接为张先生办理户口迁入。

目前，该部门已委派辖区户籍室民警和社区民警帮助张先生和原房主联系协调，希望原房主尽快申请迁出户口，从而解决相关问题。

警方提醒，如果市民有户口迁移需求，在购买二手房时，一定要和对方协商好户口迁移事项，避免后续不必要的麻烦。同时，原房主在将房屋出售后，也应自觉将户口迁出。

业内人士建议，市民在买卖二手房时，应在合同中对于户口迁移的问题进行约定。例如，出卖人在合同中承诺房屋内无户口或者限期迁出户口；或是约定较高额的尾款，并以出卖人迁出户口作为支付该尾款的条件；也可以约定出卖人逾期不迁出户口的，应按日向买受人支付违约金，逾期超过一定天数，买受人还有权单方面解除合同而不承担违约责任等。(记者 郭秩铭)