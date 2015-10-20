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秋风起，蟹脚肥 洛阳市民何时购买大闸蟹时机最合适？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-22 08:52
市场上正在销售的大闸蟹

　　秋风起，蟹脚肥，又到了吃蟹的季节。受疫情和南方洪涝灾害影响，今年的大闸蟹是否会出现产量减少、售价涨幅较大等情况？

　　近日，记者走访了解到，我市市场上销售的大闸蟹大多来自江苏等地，受疫情和洪涝灾害影响较小。目前，我市大闸蟹的市场售价跟往年同期基本持平，双节期间大闸蟹“身价”看涨。

　　大闸蟹价格与往年同期基本持平，甚至有的不升反降

　　最近，网上有消息称，今年受疫情、南方洪涝灾害的影响，大闸蟹饲料价格升高，养殖成本增加，产量有所减小，所以价格会比往年大幅上涨。但是，记者走访了解到，目前我市相关情况并非如此。

　　近日，记者在七一路海鲜市场看到，已有部分商家开始销售大闸蟹。商户们介绍，他们销售的大闸蟹大多产自江苏。“目前大闸蟹的货源比较充足。”一商户说，市场上大闸蟹的售价和往年同期相差不大。

　　此外，受多方面因素影响，部分商户表示，今年大闸蟹的销量可能不如往年同期，所以他们的实际售价还会比往年同期稍微低一些。

　　记者走访部分超市了解到，目前，大闸蟹的售价比往年同期低了约5个百分点。一些全国性连锁的大闸蟹专卖店采用了全国统一的售价，价位和往年相同，今年还推出部分低价新品。

　　双节前后一周是购买的好时机

　　今年为何大闸蟹的价格不升反而有所下降？

　　我市一家大型连锁超市生鲜部工作人员介绍，我市市面上销售的大闸蟹大多产自江苏、山东等地，这些地方没有受到洪涝灾害，或受影响很小。

　　“我们从供货的养殖户那里了解到，受疫情影响，3月至5月，大闸蟹饲料价格有所上涨，但那时不是大闸蟹的快速生长期，投食量较小。5月之后，大闸蟹进入快速生长期，饲料价格已逐渐恢复正常，所以疫情对大闸蟹养殖成本的影响并不大。”该工作人员说。

　　随着双节临近，商户们普遍认为，根据往年情况，大闸蟹的价格在双节期间会有所上涨。七一路海鲜市场一商户说，目前，三两的母蟹每斤售价约五六十元，预计到双节期间会涨到每斤八九十元。

　　“市民想买到既便宜又优质的大闸蟹，可选择在双节前后一周购买。”一商户建议。

　　蟹肉鲜美但不宜多吃

　　蟹肉虽鲜美，食之应有道。市中心医院营养科主治医师田俊梅说，蟹肉营养丰富，100克的河蟹中蛋白质含量为13.8克，与鱼、虾、贝类等水产类接近，此类食物富含优质蛋白质、脂类、维生素和矿物质。但螃蟹属于“寒性”食物，不宜多吃，那些脾胃虚寒、感冒发烧的人不适宜吃。

　　田俊梅说，食用螃蟹时适量饮酒对身体有好处，特别是白葡萄酒和黄酒，它们能与蟹肉的鲜美相得益彰，还能杀菌、暖胃。但是，对于痛风患者和高尿酸血症的患者来说，要尽量避免吃螃蟹时喝啤酒，因为蟹肉中含有较多的嘌呤，在人体中代谢后产生尿酸，如果尿酸含量过大，会引起痛风。另外，浓茶中的鞣酸含量较高，跟蟹肉中的蛋白质结合后，会凝固成不易消化的块状物，因此食蟹后一小时内不要饮用浓茶水。

　　田俊梅建议，市民在买蟹时应注意，要挑选新鲜、健康的螃蟹。垂死或已死的螃蟹体内的组氧酸会分解产生有毒的组胺，死亡时间越长，蟹体内积累的组胺越多，毒性越大。即使将蟹煮熟了，这种毒素也不易被分解，人食后可能出现呕吐、腹痛、腹泻等症状。(记者 郭秩铭 通讯员 高鸽 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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