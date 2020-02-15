郑洛新自创区第二届军民协同创新创业大赛落幕 洛阳4家企业获奖

日前，郑洛新国家自主创新示范区第二届军民协同创新创业大赛落下帷幕，我市4家企业获奖。

日前，郑洛新国家自主创新示范区第二届军民协同创新创业大赛落下帷幕，我市4家企业获奖。

本届大赛共有来自郑洛新自创区及全省各地市的300余家企业参赛，项目涉及高端智能装备、新材料、航空航天、通信装备、新一代信息技术、新材料、生命健康等领域。经过激烈角逐，共有20家企业进入总决赛。最终，中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所、海普半导体(洛阳)有限公司获初创组二等奖，洛阳千歌机器人科技有限公司获初创组三等奖，洛阳安怀达智能科技有限公司获成长组三等奖。大赛将为获奖企业提供对接金融投资机构、推荐入选国家级大赛等一系列机会。（记者 戚帅华 通讯员 王银峰）