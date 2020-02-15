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全市先进制造业专业园区建设工作推进会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-22 08:32

　　昨日，全市先进制造业专业园区建设工作推进会召开，进一步贯彻落实市委十一届十三次全会精神和市委决策部署，对全市先进制造业专业园区建设工作进行再部署再细化。

　　市长刘宛康参加会议并讲话。他强调，要以新发展理念为引领，围绕构建“565”现代产业体系，高标准、高质量做好园区规划工作，科学确定园区产业定位。要聚焦特色主导产业精准招商，瞄准产业创新能力强、龙头带动作用大、产品附加值高等方面，持续提升产业链现代化水平。要积极做好产业园区主体的服务工作，围绕企业产业链条谋划项目，倾力打造亲商、安商、富商、护商的发展环境，努力将先进制造业专业园区打造成为我市优化产业布局、调整产业结构、推动产业集群集聚发展、支撑制造业高质量发展的重要载体。

　　副市长侯占国等参加会议。（记者 李三旺）
[ 责任编辑：席倩倩]
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