洛阳热力用户 今起可缴纳今冬采暖费

昨日，记者从洛阳热力有限公司(简称洛阳热力)获悉，该公司今日正式开启采暖费缴费通道。

昨日，记者从洛阳热力有限公司(简称洛阳热力)获悉，该公司今日正式开启采暖费缴费通道。具体有哪些缴费方式？之前享受到老旧小区分期付款政策的用户，供热设施工程款和热费能否合并缴纳？去年，供热企业造成用户未如期用暖的，其费用如何核算？针对市民咨询较多的缴费相关问题，记者进行了采访。

缴费时间

9月22日至11月8日17时

开阀前，该公司将会公布各小区具体开阀时间。今冬用暖的用户，建议您在约定时间内缴费。

未在约定时间内缴费的用户，将被视为本采暖期不用暖，工作人员将关闭入户阀门。

本年度转供改为直供的小区，洛阳热力将根据各小区的实际情况，单独公布缴费信息，相关用户可留意本小区张贴的缴费通知。

供热时间

依据《洛阳市集中供热条例》规定，今冬采暖期我市供热时间为2020年11月15日至2021年3月15日，共121天。如遇异常低温情况，市、县(市)人民政府可以决定提前供热或者延期停热。

供热价格

今年我市居民用暖收费价格，仍按照洛发改价管〔2013〕12号文件收费标准及《洛阳市集中供热条例》执行，与往年相同。

缴费方式

您可通过微信、支付宝等方式进行线上缴费，也可通过洛阳银行、交通银行、建设银行办理线下或线上缴费。

微信：

我—支付—生活缴费—供暖费—洛阳热力有限公司供暖费—输入用户编号，按提示操作即可。

支付宝：

生活缴费—暖气费—洛阳热力有限公司—进入缴费界面后，输入用户编号，按提示操作即可。

银行：

●洛阳银行：各营业厅柜台均可办理，可缴纳工程款和采暖费。

●交通银行：储蓄卡用户可到营业厅使用自助多媒体机办理，或登录交通银行手机银行进行自助缴费。需要提醒的是，通过交通银行仅可缴纳采暖费，无法缴纳工程款，且无法到柜台办理。

●建设银行：各营业厅柜台均可办理，您也可登录该行手机银行和网上银行进行自助缴费，可缴纳工程款和采暖费。

如果您忘记了自家的用户编号，可关注“洛阳热力有限公司”微信公众号(lyrlyxgs)，点击“客户服务”查询，也可拨打热线电话63005678查询。

市民咨询

问：我家是老旧小区，2019年用暖的时候，享受到了分期付款政策，今年的分期工程款和采暖费怎么缴？是否能够合并缴纳？

答：按照合同约定，您可在采暖期开始前，通过洛阳银行、建设银行缴纳工程款。由于这两项费用分属两个系统，您在缴纳工程款之后，才可缴纳采暖费，无法合并缴纳。

问：我家是分户计量，去年用超了100多元，今年的采暖费怎么缴？

答：分户计量用户，如果上一年度采暖费超出预缴部分，超出部分将自动记入本期采暖费。

问：我所在的小区为去年新增供热小区，是在11月15日之后供热的，但预缴的是整个采暖期的费用，今年的费用如何核算？

答：如果您此前没有办理退费，相关费用将自动冲抵本采暖期的费用。

为更好地服务用户，该公司今年新增客服大厅，除原有对外业务外，市场、信访、工程、设计、稽查等部门均在新落成的服务大厅内设有窗口，可为用户办理热费结算、发票开取、用户变更、测温申请、工程设计合同签订等相关业务。该客服大厅位于洛阳热力有限公司(中州西路80号)办公楼前。

提醒：以上内容仅针对直供用户，若您是由小区物业公司等转供的非直供用户，可留意小区物业公司的通知。(记者 郭飞飞 通讯员 程诚)