庆丰收，喜看洛阳乡村别样美

今日秋分，第三个“中国农民丰收节”如约而至。今年，我市丰收节主会场“落户”宜阳。记者日前走进该县田野、村舍，话丰收、听民声，小康之歌喜悦嘹亮……

赵老屯里光景新

今日秋分，第三个“中国农民丰收节”如约而至。今年，我市丰收节主会场“落户”宜阳。记者日前走进该县田野、村舍，话丰收、听民声，小康之歌喜悦嘹亮……

市区向西不远，宜阳香鹿山的空气中弥漫着“麻麻”的味道——起伏的丘陵上，花椒树一眼望不到边。这里可是中原最大的花椒基地，延绵21公里，规模5.5万亩。

隔洛河相望，对面的锦屏山，山顶是公园，山脚是果园，酥梨、软籽石榴渐次成熟，引来络绎不绝的采摘客。还有，董王庄的艾草、高村的烟叶、赵保的花生、韩城的红薯……对乡亲们来说，丰收最忙碌，丰收也最甜蜜。

“从前，山坡地种玉米‘望天收’，而今鲜食红薯‘坐地起价’，每斤下了2元，不卖。”韩城镇的张作帅返乡创业种红薯，尝到了“土坷垃”变“金疙瘩”的甜头。

“适合啥就种啥，啥挣钱就种啥，啥销路好就种啥。”张作帅言语直白，却道破了农业供给侧结构性改革的门道。这些年，宜阳力推农村产业结构调整，“腾笼换鸟”打造以花椒、烟叶、中草药、花卉苗木为主导的“一花一叶一草一木”特色农业格局，规模效益双双提升。

走向小康，走向更美好的生活，沟域里也升腾起满满的希望。

看看赵老屯的“逆袭”之路吧！这里旧时为屯兵之地，后来逐渐败落，成了名不见经传的空心村。短短两年多，赵老屯以引入迷迭香产业为契机，“屯”香、“屯”绿、“屯”文化，让乡村嬗变，让游子回乡，让乡愁增值，成了新晋的网红民俗村。

“外面的世界再好，也比不上咱屯里自在。”厨师赵胜利在外打工20多年，挣了钱，也买了房，如今带着全家返了乡，亲手“烹饪”自己的美好生活。

曾经人往外走，现在纷纷回乡，唤回大家的，是沟域里的新希望。一首当地乡村艺人创作的《天净沙·赵老屯》，道出了赵老屯的新光景——“老屯老井老缸，新村墅院老汤，沟里院里村上。熙熙攘攘，山村里笑声扬。”

赵老屯的嬗变，是沟域经济理念植根乡村、蓬勃发展的力证。来到连昌河、七彩花谷等沟域经济示范带，产业为基、生态为先、文化为魂、融合为要的发展之路，正在“三山六岭一分川”的沟域里辟出一片新天地。

樊村镇花椒丰收

乡村之美，还美在绿色生态，美在悠悠乡愁。

用一晌时间，辗转宜阳养马村、陈宅村、南洼村三站。所到之处，曾经的红砖墙、土瓦房不见了，取而代之的是白墙黛瓦、流水潺潺、绿树掩映。尤其是养马村的文化、陈宅村的水韵、南洼村的“微改造”，给人留下了深刻印象。

“没有大拆大建、不搞形象工程，更多的是依山就势、随形就貌，这样的美丽乡村才最有味道。”陈宅村党支部书记于铁伟坦言。从一堵墙到一条路，从一座小院到一个广场，村里环境好了，老百姓的心头更敞亮了，“过去村里娶媳妇，县城买房是标配，现在村里比城里还舒坦哩！”

春华秋实，岁物丰成。迎着全面小康，在农民的节日里，行走宜阳探寻丰收喜悦、感悟火热生活，乡村的“里子”“面子”不一样了，“颜值”“气质”不一样了，乡亲们收获了甜蜜蜜的果实，鼓起了沉甸甸的荷包，更有满满的幸福感。（记者 白云飞 通讯员 宋会杰 田义伟 文/图）