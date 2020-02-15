洛阳籍知名歌手田华：让音乐传递浓浓乡愁 擦亮古都音乐名片

“刚刚结束央视中秋晚会特别节目的录制工作，带着央视工作人员把洛阳城转了个遍。”近日，当记者见到市音乐家协会副主席、洛阳籍知名歌手田华时，他谈及参与央视中秋晚会的相关工作，格外兴奋。

“刚刚结束央视中秋晚会特别节目的录制工作，带着央视工作人员把洛阳城转了个遍。”近日，当记者见到市音乐家协会副主席、洛阳籍知名歌手田华时，他谈及参与央视中秋晚会的相关工作，格外兴奋。

田华透露，该节目将提前播出，他能以洛阳人的身份参与节目录制，十分自豪。在节目录制的3天时间里，他和央视工作人员逛了龙门石窟、洛阳博物馆、定鼎门遗址博物馆、二里头夏都遗址博物馆等知名景点，还品尝了很多特色小吃。“通过此次录制，更能感受到洛阳历史文化的博大精深和独特城市魅力。”田华说。

这些年，田华一直把宣传洛阳作为自己的重要使命，创作了一系列歌唱洛阳的歌曲。此次央视中秋晚会在洛阳举办，让他倍感振奋。“这是一次宣传洛阳、推介洛阳的大好机会。”田华说，通过今年的央视中秋晚会，不仅可以全方位展现洛阳的特色，还能彰显洛阳的城市形象和气质，提升洛阳的美誉度。

提起中秋节，不禁勾起人们浓浓的思乡之情，而音乐正是承载思乡之情必不可少的一种载体。作为歌手，田华很关注央视如何结合中秋节思乡之情和洛阳的地域特色，呈现中秋晚会的音乐元素。“音乐是一场晚会的重要组成部分，我很期待央视中秋晚会能通过丰富多彩的音乐作品，传递浓浓的思乡之情，让洛阳这座城市充满音乐之美。”田华说，作为洛阳“音乐之城”文化工程发起人，目前他正围绕“音乐之城”文化工程开展一系列工作。

未来，该工程将持续会聚洛阳本土原创音乐人，定期举办系列活动，助力洛阳本土原创音乐发展，为古都洛阳打造一批城市音乐名片。“央视中秋晚会上有很多优秀的音乐作品，这些作品能在洛阳演出，对洛阳本土原创音乐人是一种激励，现在我对‘音乐之城’更有信心了。”田华说。(记者 孙小蕊)