洛阳多部门、多行业的工作者默默坚守付出 服务保障央视中秋晚会顺利录制

近日，2020年中央广播电视总台中秋晚会的录制工作在隋唐洛阳城应天门顺利进行。

近日，2020年中央广播电视总台中秋晚会的录制工作在隋唐洛阳城应天门顺利进行。录制期间，绚烂的烟花不仅照亮了洛阳的夜空，也映红了一张张幕后工作者骄傲的脸庞——他们虽然来自不同部门、不同行业，但都在坚守各自岗位，默默守护这场盛会。

交警“护航”

社会治安安定有序

“倍感压力，但与有荣焉。”今年第一次参与大型活动安保执勤的瀍河派出所民警张浩文比其他人多了一份责任：喜欢的明星从身边经过，他无暇关注，因为要全神贯注地盯着周围环境，确保现场安全。

晚会录制期间，我市多个部门、多个行业有很多像张浩文一样的工作人员，他们坚守岗位，确保了社会治安安定有序、晚会录制顺利进行。

市公安局成立现场保卫组、综合打击组、巡逻防控组、交通保障组等多个工作小组，日均出动警力2000余人次、警车400余辆次，排查化解矛盾纠纷促稳定，打击违法犯罪护安全，整治交通违法行为保畅通；老城区消防救援大队针对辖区重点区域、重点部位，每日开展消防安全检查，将安全触角延伸到每个角落，确保隐患“无一遗漏、不留死角”；现场执勤消防队员24小时“全时段、零盲区”对录制现场及周边区域巡查监护，为消防安保工作保驾护航……

国网洛阳供电公司工作人员坚守岗位

通信供电万无一失

14日，应天门周边燃放烟花，为确保网络畅通和节目的高质量传输，中国移动洛阳分公司现场技术人员仅用了20分钟，就将5G千兆无线路由设备送到央视直播人员手中，确保了当晚相关工作顺利开展。

为了确保晚会顺利录制，该公司为晚会录制现场扩容、新建基站，使之快速具备了支撑4万名以上4G客户和1万名以上5G客户良好通信体验的能力；同时，在应天门现场布放了4条千兆光纤，开放6个Wi-Fi点位，覆盖舞台、舞台前、化妆区、道具区等重要区域。

晚会舞台上，绚烂多彩的光影效果离不开万无一失的电力保障。

在晚会录制开始之前，国网洛阳供电公司便投入由60余人组成的供电保障服务队，积极与晚会节目组工作人员联系，及时沟通、了解现场用电需求，按时完成供电设备、应急发电车等的安装和调试。

晚会录制期间，国网洛阳供电公司累计投入供电保障队员1300余人次、保障车260余辆次，对涉及的18条输(配)电线路、7座变电站(开关站)及现场保电设备进行值守和特巡特护直至录制结束，为晚会的顺利录制保驾护航。

城市环境优化提升

“爸，瓜子、糖都买好了没？”15日上午，在涧西区丽新路辽宁路路口交通岗，长春交巡大队华阳中队辅警蓝海博利用换岗休息时间，给父亲回了个电话。

原来，蓝海博定于9月19日结婚，由于恰逢央视中秋晚会安保的关键时期，原本计划月初开始休婚假的他，主动推迟了休假时间。

蓝海博说：“岗位需要，职责所在，我必须站好岗。”

晚会录制期间，我市交警部门制订详细周密的交通管理和保障方案，强化交通秩序治乱治堵，加强各主要道路和路口执法执勤，严查交通违法行为，有力保障了交通畅通有序。

在晚会录制现场，不仅有执勤的民警、消防队员，还有保洁的环卫人员。他们携手优化提升城市环境，展示洛阳良好形象。

“我们每天安排1辆垃圾运输车和15名环卫工人，全程参与央视中秋晚会录制现场从舞台搭建到录制结束期间每天的清扫保洁和生活垃圾清运工作。”老城区有关负责人介绍，作为央视中秋晚会会场所在地，该区把做好保障工作与文明城市创建深度融合，统筹做好入户宣传、环境整治、河渠治理等工作，和其他城市区共同营造焕然一新的环境。(记者 申利超/文 记者 李卫超 通讯员 郭红胜 李帅/图)