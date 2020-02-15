洛阳两项目获第四届“豫创天下”创业创新大赛一等奖

记者昨日从市人社局获悉，第四届“中国创翼”创业创新大赛河南省分区赛暨第四届“豫创天下”创业创新大赛全省决赛日前在郑州闭幕，我市选送的2个项目分获主体赛创新项目组和创业扶贫专项赛一等奖，将代表我省参加全国大赛。

记者昨日从市人社局获悉，第四届“中国创翼”创业创新大赛河南省分区赛暨第四届“豫创天下”创业创新大赛全省决赛日前在郑州闭幕，我市选送的2个项目分获主体赛创新项目组和创业扶贫专项赛一等奖，将代表我省参加全国大赛。

本次大赛是中国·河南招才引智创新发展大会“2020招才引智专项行动”首场线下大型主场活动，以“创响新时代，共圆中国梦”为主题，实行“1+1”模式，分为主体赛和创业扶贫专项赛，其中主体赛分创新项目组和创业项目组两个组别。决赛共有211个项目入围，决出各组一等奖1名、二等奖3名、三等奖5名。

我市选送的“宠物犬猫兔多联多价疫苗和亚单位疫苗研究及产业化”项目获主体赛创新项目组一等奖，洛阳市川宇农业开发有限公司“优质农产品区域品牌‘栾川印象’”项目获创业扶贫专项赛一等奖。另外，海普半导体(洛阳)有限公司“高密封装用BGA焊球制备技术”项目、中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司“工业外观检测”项目获主体赛创业项目组三等奖，洛阳新导通智能科技有限公司“基于北斗+惯性的低成本组合导航产品”项目、洛阳巨电金属热加工设备有限公司“金属热加工设备”项目获主体赛创新项目组三等奖，还有一批项目获各组优秀奖。(记者 李迎博 通讯员 李帆)