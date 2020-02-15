洛阳两家单位获评首批省级优秀星创天地

记者昨日从市科技局获悉，省科技厅日前公布了第一批优秀星创天地名单，全省共有10家星创天地入选，我市新大农业科技有限公司的“乐活星创天地”和孟津三美瓜果专业合作社的“甜蜜世界星创天地”名列其中。

记者昨日从市科技局获悉，省科技厅日前公布了第一批优秀星创天地名单，全省共有10家星创天地入选，我市新大农业科技有限公司的“乐活星创天地”和孟津三美瓜果专业合作社的“甜蜜世界星创天地”名列其中。

位于伊川县的“乐活星创天地”致力于“数字化农业种植管理技术推广、搭建连锁型农民众创平台”的运营模式，已累计培训职业农民5万余人次，带动1200余名农民创业就业。位于孟津县的“甜蜜世界星创天地”已孵化企业32家，签约服务企业156家，培育创业示范样板8个，为2万余名有创业意愿群众提供了服务。

星创天地是适应农业农村创新创业需求的众创空间，旨在通过市场化机制、专业化服务和资本化运作的方式，利用线下孵化载体和线上网络平台，聚集创新资源和创业要素，促进农村创新创业的低成本、专业化、便利化和信息化。下一步，我市将围绕“扩大规模、全面覆盖，提升质量、打造样板”的思路，进一步推动“星创天地”提档升级，为脱贫攻坚和乡村振兴提供有力的科技支撑。（记者 戚帅华 通讯员 李亚楠）