2020年中央广播电视总台中秋晚会在洛阳圆满完成录制

经过7天紧张有序的录制，19日晚，2020年中央广播电视总台中秋晚会(简称央视秋晚)的现场录制阶段在洛阳圆满结束。

经过7天紧张有序的录制，19日晚，2020年中央广播电视总台中秋晚会(简称央视秋晚)的现场录制阶段在洛阳圆满结束。

今年的央视秋晚设置了“月圆花好”“乡关何处”“家国万里”三个篇章，以隋唐洛阳城应天门为背景，在7天时间里，老中青三代艺术家分别来洛参与表演录像。这场时长120分钟，融中秋文化、家国情怀、民族特色于一体的中秋晚会将于国庆之夜中秋佳节之际与广大观众见面。

月圆情浓，群星璀璨凸显家国情怀

今年，央视秋晚秉承传统文化与时事热点并重、亲情思念与家国情怀并举、唯美浪漫与地方特色兼收、艺术效果与社会效益双赢的态度，坚持大气、唯美、浪漫、精致的艺术风格，通过独有的实景山水舞台，以歌舞等文艺形式为载体，将中国传统文化元素与充满诗情画意的文艺表演相结合，为观众奉献一场月圆情浓的团圆盛宴。

据央视秋晚导演组介绍，今年央视秋晚节目较往年增添了更多中华传统文化元素，家国情怀氛围更加浓厚，时尚气息扑面而来。

根据疫情防控要求，今年的央视秋晚采取提前录制的方式，在7天时间里分批次安排演员录像。谷建芬、佟铁鑫、廖昌永、吕薇、张信哲等和青年演员李宇春、尚雯婕、鹿晗、周深、王源等参与表演录像。主持人由鲁健、孟盛楠、任鲁豫、庞晓戈担任。

今年的中秋月圆之夜恰逢中华人民共和国成立71周年国庆佳节，抗击新冠肺炎疫情斗争取得重大战略成果……这些都丰富了节目内容，增加了看点。

“我希望唱一首歌，表达中秋团圆、相爱的人都能够在一起的愿望。”央视秋晚演员张杰说。

“我带来一首歌曲，想表达的就是年轻人对梦想不放弃，一路拼到底，不怕困难的精神。”央视秋晚演员鹿晗说。

虚实结合，科技助力舞台唯美梦幻

今年的央视秋晚，舞台设计构思巧妙，有高科技助力，为广大观众提供不一样的观赏视角。

今年央视秋晚的主舞台以隋唐洛阳城应天门为背景，使用360度的全景舞台，布景古香古色，水面之上架设了洛阳桥，亭子与船都围绕着主舞台上的中国窗而展开，可进行270度旋转，使舞美设计与千年古都交相辉映，立体全面地展现全球华人“天涯共此时”的美好场景。

“每次来秋晚的舞台都会发现越来越美、越来越好看，仙气十足。”央视秋晚演员关晓彤在接受采访时说。

据了解，前不久成功发射的中央广播电视总台的“央视频号”卫星将为广大观众提供从太空观看的视角。

央视频卫星遥感融媒体工作室发起人王雪纯介绍，今年中央广播电视总台为观众看央视秋晚提供全新视角，“央视频号”卫星会传回中秋晚会现场实景图，郎朗演奏时，会传回上海夜景，既在“天上”看秋晚、看上海，又在“天上”看月亮。“央视频号”卫星从农历八月初一到八月十五，每天都会拍下一张月亮美照，希望带给全球观众全新的体验。

维持交通秩序 记者 李卫超 摄

持续刷屏，热度不减洛阳备受瞩目

连日来，央视秋晚在洛阳录制的消息持续刷屏。在抗击新冠肺炎疫情斗争取得重大战略成果的大背景下，中秋国庆喜相逢让今年的中秋之夜别具一番意味。作为在中华民族传统佳节隆重推出的精神大餐，央视秋晚此次花开洛阳，也让这座举世闻名的古都再次盛装出镜，备受瞩目。

9月13日至19日，央视秋晚在洛阳一共录制了7天时间。自9月14日起，央视新闻新媒体还推出了“央视秋晚探班主持人带你探访录制现场”系列直播。

直播共持续6天，在央视新闻客户端、微博、抖音、快手、腾讯新闻、头条新闻等全平台分发直播，其中最高观看量达830.3万，6场直播总阅读量超2348.8万，总时长超11.8小时。

自9月14日起央视新闻微博共发14条图文稿件，总阅读量超5050万，点赞量超200万。

据了解，央视秋晚将进入后期制作阶段。究竟唯美的秋晚遇到古今辉映的洛阳，会碰撞出什么样的火花？让我们相约国庆之夜，10月1日晚8点，共看明月升，共叙家国情。（记者 李冰）（本文图片除署名外均为央视秋晚现场图 （据央视新闻、CCTV4微博））