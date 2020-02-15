逾百项“清华黑科技”同台竞技 已有十余个项目有意落户洛阳

“清洛”合力搭台，创新项目唱戏。近日，由清华校友总会、洛阳市政府和省科技厅主办的第五届清华校友“三创”大赛先进制造、文创体育全球总决赛顺利落下帷幕。围绕先进制造和文创体育两大领域，来自国内八大赛区及欧洲国际赛区的逾百项“清华黑科技”同台竞技，在我市上演了一场创新盛宴。

“清洛”合力搭台，创新项目唱戏。近日，由清华校友总会、洛阳市政府和省科技厅主办的第五届清华校友“三创”大赛先进制造、文创体育全球总决赛顺利落下帷幕。围绕先进制造和文创体育两大领域，来自国内八大赛区及欧洲国际赛区的逾百项“清华黑科技”同台竞技，在我市上演了一场创新盛宴。

这是继去年确定大赛先进制造全球总决赛永久会址落户我市后举办的首场清华校友“三创”大赛。作为洛阳招才引智的重要途径，该项赛事迄今已邀请200余个清华创业团队来洛参赛，200余位重量级嘉宾与本地产业进行深度对接，通过注入更多清华资源，为我市加快建设副中心、打造增长极、发力都市圈、形成新引擎提供充足“清华动力”。

先进制造+文创体育，“双赛道”推进项目落地，发力科技创新

清华校友“三创”大赛是由清华校友总会于2016年发起，面向清华校友举办的系列赛事活动。2018年，由清洛基地承办的第三届清华校友“三创”大赛先进制造行业总复赛在我市举行，去年该项赛事总决赛再次在洛举办，并由此促成大赛先进制造全球总决赛永久落户我市。

今年的大赛主题为“清华智荟·绽放洛阳”。相较于往届比赛，“双赛道”成为本届赛事的一大亮点——先进制造、文创体育全球总决赛均在洛举办，这也是文创体育全球总决赛首次在我市举办。

日前，“双赛道”百余个优质项目根据成立时间、经营状况及发展规模等条件，分为种子组、天使组和成长组3个组别进行比拼，最终，轻量化便携式氢能电源、柔性可拉伸电池和无轨导全位置爬行焊接机器人、Wyze主动降噪耳机、数码印罐技术、降维动漫等项目脱颖而出，成为各个项目组的佼佼者。

“取得优胜的项目落户洛阳后，我们将协助项目团队申请我市相关人才政策支持。“清华校友总会先进制造专业委员会秘书长、清洛基地执行主任马明星表示。

以赛为媒，助力项目落地是清华校友“三创”大赛的重要目标之一。经过初步对接，目前已有轻量化便携式氢能电源等十余个项目有意落户我市。

创新平台+人才引进，高规格链接清洛资源，加快发展步伐

创新在后疫情时代育新机开新局工作中具有引领作用，是落实“六稳”“六保”“五提”要求、确保圆满实现全年经济社会发展目标的重要支撑，也是我市副中心城市定位的重要组成部分。

近年，我市不断深化人才发展体制机制改革，通过举办清华校友“三创”大赛、中国创新创业大赛先进制造行业总决赛等大型赛事，引进集聚了一大批创新创业人才及团队。

“通过此次比赛，初步了解了洛阳的产业优势，感觉跟我们的研发匹配度较高，洛阳对我们团队来说相当有吸引力。”清华大学机械系博士及博士后、上普(北京)生物科技有限公司总经理赵雨表示。

清洛基地的蓬勃发展也与赛事有着密切关系。目前通过举办大赛，清洛基地已“网罗”一批高精尖人才——清华大学博士、清洛基地主任助理刘洪冰通过“三创”大赛，从基地管理岗位转为研究所所长，在洛成立了风电机组再制造研究所，并通过“三创”大赛对接市场，今年该研究所的订单量已超去年3倍。

此外，清华校友项目轨道维护装备团队通过赛事落户洛阳，该团队研发的FGM系列钢轨铣磨车已为北京地铁提供服务。目前，第二代样机接连通过3项极限工况试验，其中两项为“世界首创”。

“相信今年大赛成功举办，又将吸引一大批高层次人才来洛实现创业梦想。”马明星说。

县域经济+区域联动，专项服务推动合作升级

除了吸引项目和人才落地，为帮助嘉宾及选手全方位了解洛阳的文化底蕴、经济发展、产业现状及未来城市规划等情况，本届大赛特在赛后设置城市调研环节，邀请嘉宾及清华校友参赛团队参观洛阳重点制造业企业、市规划馆、二里头夏都遗址博物馆等，以城市魅力与发展潜力吸引优质项目及团队落户。

为助力县域经济和区域联动发展，大赛还在嵩县三合村手绘小镇筹办了“绿水青山就是金山银山——文旅、文创助力乡村振兴发展”研讨会，并举办了“三创大赛走进鲁山”系列活动，让大家见证洛阳对周边城市的辐射力和带动力。

借助本次大赛契机，主办方还通过组织主题峰会和圆桌论坛，为参赛选手和评委嘉宾提供共同探讨智能制造发展方向、创新创业实践、技术成果转化的机会，通过促成院企合作，使大赛成为洛阳企业链接清华资源的重要平台和途径，为科学编制“十四五”规划注入“清华智能”，切实推动我市副中心城市建设。（记者 陈曦 通讯员 高亚恒）