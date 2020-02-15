两天四破全国纪录勇夺三冠！洛阳姑娘鲍珊菊真棒

今日晚，在山西太原举行的2020年中国场地自行车联赛暨2020年全国场地自行车锦标赛上再传喜讯：继20日两次打破全国纪录并夺得两冠之后，代表河南队参赛的洛阳姑娘鲍珊菊在今日又连续两次打破全国纪录，并再夺一冠，将本届比赛的个人成绩刷新为两天四破全国纪录，夺得三冠。

今日晚，在山西太原举行的2020年中国场地自行车联赛暨2020年全国场地自行车锦标赛上再传喜讯：继20日两次打破全国纪录并夺得两冠之后，代表河南队参赛的洛阳姑娘鲍珊菊在今日又连续两次打破全国纪录，并再夺一冠，将本届比赛的个人成绩刷新为两天四破全国纪录，夺得三冠。

今日18时许，洛报融媒记者从正在山西太原参赛的河南队代表团获悉，在刚刚结束的成人女子500米个人计时赛决赛上，洛阳选手鲍珊菊以33.251秒的成绩夺冠，并打破她个人于当天上午参加该项目资格赛时创下的全国纪录。当天上午的资格赛上，她的成绩为33.596秒，也打破了全国纪录。

在20日上午进行的成年女子250米个人计时赛资格赛中，鲍珊菊以18.659秒的成绩打破了江苏队运动员沈燕2019年创造的全国纪录。20日下午举行的该项目的决赛中，鲍珊菊以18.477秒的成绩刷新了当天上午自己创造的全国纪录。此外，在成年女子团体竞速赛决赛中，宋超睿、鲍珊菊领衔的河南队以32.923秒获得冠军。(洛报融媒记者 孟山)

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