想来洛工作的高层次人才，25日我们相约……

9月25日，中国·河南招才引智创新发展大会“2020招才引智专项行动”省外招才引智专场将走进西安。记者21日从市人社局获悉，我市将组织29家企事业单位组团参加，其中4家省直事业单位、18家市直事业单位、7家企业，多渠道延揽高层次、创新型、引领型人才，推动我市经济社会高质量发展。

9月25日，中国·河南招才引智创新发展大会“2020招才引智专项行动”省外招才引智专场将走进西安。记者21日从市人社局获悉，我市将组织29家企事业单位组团参加，其中4家省直事业单位、18家市直事业单位、7家企业，多渠道延揽高层次、创新型、引领型人才，推动我市经济社会高质量发展。（点击查看>>>参会信息）

记者了解到，此次招才引智西安专场活动，招聘重点对象为西安市及其周边区域全国著名高校的优秀毕业生，重点是博士生、硕士生。我省将组织179家有招聘需求的企事业单位(包括高等院校、科研院所、医疗机构、博士后设站单位)等，赴西安开展人才招聘活动。

我市参会的有洛阳理工学院、河南科技大学、洛阳师范学院、洛阳职业技术学院等高校，有河南省洛阳正骨医院(河南省骨科医院)、洛阳市妇幼保健院、洛阳市疾病预防控制中心等医疗机构，有二里头夏都遗址博物馆、洛阳古代艺术博物馆、洛阳博物馆等市文物局下属事业单位，有洛阳市林业工作站、洛阳市森林病虫害防治检疫站等市林业局下属事业单位，还有阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司、洛阳LYC轴承有限公司、洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司、河南省安装集团有限责任公司等企业。

“2020招才引智专项行动”省外招才引智西安专场活动现场，将分为事业单位招聘区、企业单位招聘区、博士后招聘区，现场还开设有绿色通道与综合服务窗口，对符合条件的高层次人才提供网上办理等服务。求职者可通过招才引智大会官网、微信订阅号河南招才引智大会、新浪微博@中国河南招才引智大会等渠道提前了解本场活动的岗位信息，并参与线上招聘活动，通过简历投递、申请线上面试等方式与用人单位进行对接。

9月25日(周五)，有意到洛阳工作的高层次人才，不妨到中国·河南招才引智创新发展大会“2020招才引智专项行动”省外招才引智西安专场走走看看地点位于陕西西咸新区的西安交通大学中国西部科技创新港，时间9：00—15：00。(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 李帆 李培博)