女子为寻狗被卡墙缝 消防队员破拆土墙救人

昨日中午，洛宁县消防救援大队接到报警称，在该县赵村镇上陈宋村，有一名女子失踪，家人多方寻找，最终发现她被卡在墙缝里。

昨日中午，洛宁县消防救援大队接到报警称，在该县赵村镇上陈宋村，有一名女子失踪，家人多方寻找，最终发现她被卡在墙缝里。

消防队员卫燕飞等人携带救援装备到达现场看到，一名女子呈侧躺式被困在一堵土墙和一面砖墙之间，缝隙宽度不足20厘米。因救援空间狭小，消防队员无法使用较大型救援器材施救，只得先行破拆土墙。

消防队员脱下救援服和头盔，给被困女子做好防护，然后利用手动破拆工具，从土墙顶端开始向下挖掘，挖掘了近20厘米后，伸手将被困女子扶起，继而将人救出。

卫燕飞等人得知，该女子姓张，患有轻微精神疾病，因宠物狗跑进墙缝里，她自己钻进去寻找，不慎滑倒后被困，家人找了一个多小时才找到人，只好报警求助。(洛报融媒记者 魏巍 通讯员 卫浩毅 文/图)