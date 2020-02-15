公交车溜车压住工作人员右腿 大家合力推车救人

21日7时20分前后，西工区消防救援大队接到一起报警，在纱厂北路附近一公交停车场内，一名工作人员右腿被公交车压住，求助消防队员到场救援。

昨日7时20分前后，西工区消防救援大队接到一起报警，在纱厂北路附近一公交停车场内，一名工作人员右腿被公交车压住，求助消防队员到场救援。

消防队员到达现场时，只见一名男性工作人员躺在地上，公交车右前轮压住其右腿，经确认该男子意识清醒。消防队员得知，被压男子正在对公交车进行检查保养，不料公交车突然溜车，导致意外发生。

消防队员根据现场情况，使用牵引车做好拖拽准备，并组织在场人员合力将公交车向后推，顺势将被压男子救出。随后，消防队员将受伤男子移交给急救人员，送往医院进行救治。(洛报融媒记者 魏巍 通讯员 周泊涵 文/图)