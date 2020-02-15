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一场秋雨一场寒 今日，秋分……（二十四节气与洛阳）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-21 18:03

       今日，秋分。淅淅沥沥的小雨让人感受到秋日的凉意，这个秋天里的节气的到来，反映着季节更替，也反映着日照变化。秋分过后，北半球日趋昼短夜长，温差越来越大，气温渐低，慢慢步入深秋。

　　“秋分作为‘四时八节’之一，在古代是一个重要的节气。”洛阳市著名民俗学者刘百灵说，秋分这天用圭表测日影的话，影长为古尺七尺二寸四分，相当于今天的1.78米，影子的长度与春分节气相等。

　　汉朝的董仲舒在《春秋繁露》中写道：“秋分者，阴阳相半也，故昼夜均而寒暑平。”这一天，太阳直射赤道，南北半球昼夜平分，因此秋分也跟春分一样被称为“日夜分”。

　　刘百灵说，秋分有两个意思，一是指秋季从立秋开始，到霜降结束。秋分正好是立秋到霜降的九十天之半，平分了秋季；二是这一天昼夜相等，各为12个小时，平分了昼夜。从此，太阳直射位置逐渐南移，北半球变为昼短夜长。秋分与春分一样，都是古人最早确立的节气。秋分时节北半球的昼夜温差越来越大，一天比一天冷，渐渐进入深秋季节。

　　天文学上规定，秋分为北半球秋季开始。这时我国大部分地区农村开始秋收、秋耕和秋种的“三秋”生产。但是因为气候等自然条件不同，各地秋收的情况也不同。秋分后，洛阳农村开始送粪犁地，洛宁、宜阳、嵩县、栾川等丘陵地区开播小麦。农谚说“白露到秋分，犁地要认真”，“秋分到寒露，种麦不迟误”。

　　《洛阳市志·民俗志》中的洛阳传统节气候应提到，秋分的候应是“收获玉米、芝麻、花生、荞麦、水稻，家燕离巢”。

　　秋分初候之时，气候清爽干燥，人们也从暑时的燥热不安转为秋高气爽、心旷神怡。然而俗话说：“一场秋雨一场寒，十场秋雨穿上棉。”秋分之后，随着阳光南移，冬天也不远了。

　　《二十四节气——中国人的自然时间观》一书中提到，作为阴阳、昼夜的分界点，春分和秋分也划分了不同的人生境界。春分之后昼比夜长，似乎充满了希望；秋分后夜比昼长，日复一日，逐渐萧瑟，生命进入了低谷。秋分与春分一起，形成两种天地，两种境况。

　　秋分的候应是“雷始收声，蛰虫坯户，水始凅”。古人认为雷是由于阳气盛而发声，秋分后阴气开始盛，人们基本上听不到雷声了，就叫作“雷始收声”。

　　“蛰虫坯户”指的是秋分后，各种小虫钻进泥土里准备冬眠，“坯”是细泥的意思，这里形象地形容为蛰伏土里的小虫在地下用细泥糊一个冬眠的窝，留一个小洞作为进出的孔道，等天气再冷的时候，小虫就把小洞塞起来，进入真正的冬眠期。刘百灵说，另外也有“蛰虫坏户”一说，这指的是有的蛰虫在秋分前后，开始损害各种东西。

　　“水始涸”是说秋分时节与春夏相比，降雨量渐渐减少，地里开始干涸。

　　秋季是古人诗词歌赋里一个重要的题材，而且秋季容易让人生出悲情，也许是“草木摇落而变衰”的秋季引发了无数文人墨客的共鸣，这样的诗歌有很多，例如“万里悲秋常作客”“秋风秋雨愁煞人”等，“伤春悲秋”更是被用来形容一个人的多愁善感。

　　然而，咱们的洛阳老乡、唐代著名文学家刘禹锡却一反常情，他在《秋词》中写道：“自古逢秋悲寂寥，我言秋日胜春朝。晴空一鹤排云上，便引诗情到碧霄。”这首诗不仅写出了秋天的生机和旷达，还表达了一种开阔的胸襟和昂扬的精神，让人为之一振，语出惊人又别具一格。

　　物随心转，境由心生，与其揣着满腹愁肠，不如欣赏这美好的秋色吧。 （洛报融媒记者 李砺瑾/文 贾建民/图）
[ 责任编辑：崔利利]
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