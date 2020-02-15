移动5G情系团圆“盛宴” 洛阳移动圆满完成央视中秋晚会通信保障工作

连日来，央视2020中秋晚会在洛阳录制的消息持续刷屏。

连日来，央视2020中秋晚会在洛阳录制的消息持续刷屏。在全民抗疫取得阶段性胜利的大背景下，中秋国庆双节喜相逢让今年的中秋之夜别具一番意味，而作为在中华民族传统佳节隆重推出的精神大餐，央视秋晚此次花落洛阳城，也让这座举世闻名的历史古都再次盛装出镜，为世人所瞩目。但您可曾留意，在这盛世繁华的景象背后，始终活跃在信息通信保障第一线的那抹移动蓝，正是他们精心编制的一张无缝覆盖的网络，将这场美轮美奂的月光盛典呈现在了您的面前。

8月初，中国移动河南公司洛阳分公司就启动了“央视秋晚”网络保障工作，同时抽调95名专业工程师组建专项保障团队，建立了24小时沟通机制。从场内到场外、从无线到专线、从维护到优化，团队迅速形成合力，实现了高效运作，截至9月20日凌晨2点直播撤场，央视全程使用中国移动5G网络高清传输，移动5G高速率、大带宽、低时延的网络优势使得保障工作大放异彩，高质高效地满足了摄制组和指挥调度的各项需求。

据了解，今年秋晚的舞台、阵容、设备都创下了诸多历史之最。尤其是在7天的录制高峰期间，参加秋晚的演员相继来洛，晚间烟花表演更是引来众多市民前往观赏，这些均给网络保障工作带来不小的压力。2G、4G、5G三张网络，哪一个都不能出错，洛阳移动从保障方案制定、央视业务在5G的应用、应对突发保障机制等方面均精心备战、沉着应对，做到了万无一失。

在重要交通枢纽以及应天门广场、演职人员入驻酒店等重点区域和龙门石窟景区、开元湖等特定场景，洛阳移动共圈定重保小区1090个，先期开展了容量和覆盖评估，完成了多轮次现场测试优化。对晚会录制现场的应天门区域，经过扩容和新建基站，使之快速具备了支撑4万以上4G客户和1万以上5G客户良好通信体验的能力。在开元湖焰火晚会覆盖的方圆7平方公里内，移动保障团队仅用了2天时间就扩容了276个小区。同时在应天门现场布放了4条千兆光纤，接出若干专线，开放6个WIFI点位，覆盖舞台、舞台前、化妆区、道具区等重要区域。9月14日，应天门周边燃放烟花形成人海，央视电话沟通洛阳移动保障团队工作人员，请求紧急支援。为确保网络畅通和节目的高质量传输，现场移动技术人员仅用了20分钟时间，就将5G千兆无线路由设备送达央视直播人员手中，在晚八点四十直播之前，顺利将“央视新闻”的直播设备搭载至中国移动5G网络。“我们几乎都要放弃了，感谢中国移动洛阳分公司迅速架设5G信号，才得以把谷建芬老师、杨坤、秦岚的直播采访播出去，有惊无险，感谢移动”，在直播中，央视节目主播毫不掩饰自己对中国移动全力保障的感激之情。

为展示古都洛阳的风土人情，央视这次还邀请了鲁健、任鲁豫等四大名嘴直播“夜游龙门”。洛阳移动闻讯提前对龙门区域进行了故障排查、容量评估和现场通信测试优化，在长达两个多小时的节目中，全程使用移动5G信号高清直播，未出现任何卡顿和掉线情况。无论泛波湖上，还是穿越石窟，高清的回传让镜头外的观众也体验了一把“一眼千里，梦回大唐”的古都魅力。

节目录制期间，演职人员常常连续多天奋战到凌晨3点，移动技术小哥同样不输气场，做到了保障开始打起精气神、保障结束做好数据收集和总结，以备来日再战再胜。

9月16日“央视频”记者进入晚会现场，对中秋晚会的录制情况进行现场网络直播。负责人主动联系移动保障团队，提出之后连续3天的直播，都希望使用移动5G网络。加上已在使用移动5G保障的“央视新闻”，平均每天有5台采播设备需要实时保障，移动技术小哥现场紧急制定保障方案，同时协调2部CPE设备、2部5G终端，并为每套直播设备配备两名人员保障至录播结束。

洛阳移动及其通信保障团队以出色的敬业精神和保障效果受到了央视晚会剧组的高度赞赏。“央视频”以《5G来了，全力保障，秋晚的直播分量不一样！》为题，用长达7分钟的时间，在央视平台对中国移动洛阳分公司5G网络和保障团队进行了专访。洛阳市中秋晚会指挥调度相关负责人也以文字和电话形式对移动小哥的保障工作给予了高度评价。(会阳、毛慧娟、张鹏、娄帅兵)