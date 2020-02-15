洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

原研药和仿制药有什么区别?看完你就懂了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 2020-09-21 16:31

　　您知道什么是专利药、原研药和仿制药吗?它们之间又有什么区别呢？今日，洛阳网记者走访洛阳市医疗保障局，就此问题进行咨询，为网友们“涨知识”。

　　什么是专利药、原研药和仿制药?

　　专利药是最早研发、最先提出专利申请并获得专利保护的商品名药品，一般有17-20年的保护期，在保护期内，其他企业未经许可不能仿制和销售。

　　原研药主要指首家研发上市的药品，原研药已过了专利保护期的，其它企业可以进行仿制。

　　仿制药是与原研药具有相同的活性成分、剂型、给药途径和治疗作用的药品。通过了一致性评价的仿制药是与原研药药学等效、生物等效(即质量和疗效一致)，但成本比原研药低的等效药品，在临床上可以实现与原研药的相互替代。

　　那么，“仿制药质量和疗效一致性评价”又是什么意思？

　　所谓“仿制药质量和疗效一致性评价”，就是要求对已经批准上市的仿制药品，在质量和疗效上与原研药能够一致，在临床上与原研药可以相互替代，若一个企业生产的仿制药通过了质量和疗效一致性评价，则表示该药品与同一通用名下的原研药品在质量和疗效一致，可以替代使用。本次集中采购坚持质量原则，药品的质量入围资格以通过仿制药质量和疗效一致性评价为质量托底要求。（记者 郭瑛）
[ 责任编辑：郭瑛]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·她咳嗽近一年，竟是把瓜子皮吃进了气管
  • ·他因消化不良就医，谁知竟患心绞痛
  • ·把肝脏“养胖”，容易增加患肝癌风险
    		•
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着...
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
        “你们平时跑的地方多，洛阳周边有哪些适合写生的地儿？”前不久，记者一位开画室的朋友咨询。这倒把我问住...
  • ·自驾乡野间 俯仰皆是景
  • ·新安仓头镇东岭村：黄河岸边油葵花海 古村古树溪水潺潺
  • ·自制鸡蛋卷 营养又美味
    		•
    		 
    新闻排行
  • 李屯城中村改造、刘富村拆迁等洛龙区1...
  • 对洛阳印象如何？张信哲、邓紫棋、鹿...
  • 10月1日起，洛阳将实施公积金提取新政
  • 火箭军驻洛某部举行集体婚礼 一百零一...
  • 洛阳：乐道为脉 串联古都之美
  • 洛阳“古都夜八景”全国征名活动正在进行
  • 洛阳瀍河岸边再添“网红打卡地” 铜驼...
  • 洛阳全面完成国企退休党员组织关系移...
  • “中华源·黄河魂”——2020年河洛文化...
  • 第七次全国人口普查11月1日开始入户登记
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月18日
  • · 洛阳旅游年票今年十一假期期间能否使用？
    • 精彩图片
    火箭军驻洛某部举行集...
    周末去哪儿逛？来洛邑...
    汝阳县外国语小学：体...
    返乡创业培育白木耳 带...
    精彩热帖

    晨读

    晨光中的九都路

    火树银花不夜天

    灰鹭
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605