伊川县公安局依法行政拘留3名焚烧秸秆违法行为人

当下正值秋收季节，广大群众都在忙着收庄家。享受秋收喜悦的同时，但某些人仍然焚烧秸秆。近日，伊川县公安局依法行政拘留高山镇闫洼村村民许某、平等乡马回营村村民刘某、江左镇晋庄村村民黄某3名焚烧秸秆违法行为人。

当下正值秋收季节，广大群众都在忙着收庄家。享受秋收喜悦的同时，但某些人仍然焚烧秸秆。近日，伊川县公安局依法行政拘留高山镇闫洼村村民许某、平等乡马回营村村民刘某、江左镇晋庄村村民黄某3名焚烧秸秆违法行为人。

2020年9月7日，伊川县高山镇闫洼村村民许某在收割完玉米后，将自家两亩地里的秸秆点燃焚烧，被高山派出所民警监控巡查时发现，随后民警立即赶往现场将火扑灭。经询问，许某对其焚烧秸秆的违法事实供认不讳。高山派出所民警依照《中华人民共和国消防法》第六十三条第(二)项，将许某行政拘留三日。

9月19日，平等派出所民警在巡逻时发现，刘某在平等乡马回营村北一处荒地使用打火机将杂草点燃，民警立即赶到现场将火扑灭，并将刘某带至派出所进行询问。经询问，刘某承认自己在地里点火的违法事实。平等派出所民警依照《中华人民共和国消防法》第六十三条第(二)项，将刘某行政拘留三日。

9月19日，江左镇晋庄村村民黄某在地里用打火机将地里的谷子杆点燃，被联合执法巡逻人员发现，江左派出所民警将黄某带至所内询问，经询问，黄某对自己用打火机点燃、焚烧秸秆的违法事实供认不讳。江左派出所民警依照《中华人民共和国消防法》第六十三条第(二)项，将黄某行政拘留三日。

伊川县公安局提醒：请大家严格遵守法律法规，切勿以身试法!秸秆禁烧，需要我们共同参与；碧水蓝天，需要我们共同守护；让我们携起手来，保护好伊川生态环境，让伊川的天更蓝、水更清、家更美！（通讯员 崔琦 石伟召）